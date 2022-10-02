Cumhuriyet ve Halk TV'de skandal sözler! Tesettür üzerinden Diyanet'i hedef aldılar

CHP'nin "mangır medyası" olarak bilinen yandaş yayın organları dini değerleri ve Diyanet'i hedef almaya devam ediyor.
Sürekli olarak dini değerleri hiçe sayan haberlere imza atan Cumhuriyet, bir kez daha Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde Diyanet tarafından yayınlanan Cuma hutbesini "Tesettür hutbeye girdi" şeklinde haberleştirerek hedef gösterdi.
Tesettür üzerinden Diyanet'i hedef aldılar
HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER
Cumhuriyet'in skandal manşeti Halk TV'de yayınlanan programa da konu edinildi. Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Cumhuriyet'in haberi değerlendirilirken, Diyanet'e skandal sözlerle saldırıldı. Programın konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı için "haddini aşan bir kurum" şeklinde yorumda bulunurken, Ayşenur Arslan da "çok" diyerek bu sözlere destek çıktı.