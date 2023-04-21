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    Son dakika: AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler'deki seçim bürosuna silahlı saldırı

    Son dakika haberi... AK Parti seçim bürolarına iki günde iki silahlı saldırı düzenlendi. Öce Adana'nın Çukurova ilçesinde seçim bürosu hedef alındı. Bugün de İstanbul Bahçelievler'deki seçim bürosuna motosikletli şahıslarca ateş açıldı.

    takvim.com.tr
    AK Parti’nin seçim bürosuna silahlı saldırı
    AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler'deki seçim bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

    Konuya ilişkin açıklamaya yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz" ifadelerini kullandı.



    Kabaktepe, "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

    Detaylar geliyor...


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    İşte son seçim anketleri...
    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler'deki seçim bürosuna silahlı saldırı
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