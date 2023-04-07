TİP'li Sera Kadıgil yine kin kustu! Hedefinde imam hatipler ve Diyanet var

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil İslam düşmanlığını dışa vurdu.
SERA KADIGİL YİNE İMAM HATİPLERİ VE DİYANET'İ HEDEF ALDI
Daha önce defalarca kez İmam hatipleri ve Diyanet İşleri Başkanlığını hedefe koyan Sera Kadıgil yine benzer ifadelerle sahneye çıktı.
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Kadıgil imam hatip liselerininin açılmasından rahatsız olduğunu dile getirerek Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılmasını savundu.
BUNLAR GELDİĞİN BERİ İMAM HATİP SAYISI 20 KAT ARTTI
Kadıgil şu skandal ifadeleri kullandı;
"Bunlar geldiğinden beri imam hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor. Ben bunu eleştireceğim bunun için maaş alıyorum devletten. Diyanet İşleri Başkanlığı ne işe yarıyor. 6 bakanlıktan büyük bütçesi var.
Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı bütçelerinden 2-3 katı bütçesi var. Ne yapıyor? gelmiş deprem bölgesinde çadırda Kur'an kursu açıyor. Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım."
DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞTI
Kadıgil geçtiğimiz yıllarda ise CHP'nin kanalı TELE 1'de Diyanet'in bir mezhebin kara propagandasını yaptığını iddia ederek skandal sözler kullananarak "Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın" dedi.
SKANDAL SÖZLER
Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kadıgil, ''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır.'' ifadelerini kullanmıştı.
ESKİDEN KURAN KURSLARI MEB DENETİMİNDEYDİ BURADAN ÇIKARTTILAR
Sunucu Enver Aysever'in, ''İmam Hatip Liseleri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna da cevap veren Kadıgil, ''Sadece AKP'nin iktidara geldiği günden bu güne kadar İmam Hatip sayısı 7 kat artmış. Her yerde Kuran kursları açılıyor patır patır ki 2012 yılında bir kanun değişikliği yaptılar. Eskiden Kuran kursları MEB denetimindeydi buradan çıkarttılar. Daha sonra TCK'da bir değişiklik yaptılar. Normalde hapis cezası vardı onu kaldırdılar. Bilerek ve isteyerek kreş açmıyor bunun yerine sübyan mekteplerini destekliyor. Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın. İmam ve Hatip olmak isteyen arkadaşlar gidip üniversitede okuyabilirler. Ama dertleri imam ya da hatip yetiştirmek falan değil. Yurt yok yurt. Üniversiteye gidecek öğrenciler bu cemaatçilerin yurtlarına mahkum kalsınlar istiyorlar. Bu olay sistematik bir laiklik meselesi.'' açıklamasını yapmıştı.