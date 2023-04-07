TİP'li Sera Kadıgil yine kin kustu! Hedefinde imam hatipler ve Diyanet var

Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı bütçelerinden 2-3 katı bütçesi var. Ne yapıyor? gelmiş deprem bölgesinde çadırda Kur'an kursu açıyor. Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım."

DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞTI

Kadıgil geçtiğimiz yıllarda ise CHP'nin kanalı TELE 1'de Diyanet'in bir mezhebin kara propagandasını yaptığını iddia ederek skandal sözler kullananarak "Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın" dedi.

SKANDAL SÖZLER

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kadıgil, ''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır.'' ifadelerini kullanmıştı.