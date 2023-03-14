Fondaş Enver Aysever kin kustu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediği icraat: Diyanet'in kapısına kilit vurun

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP'ye yakın anket şirketleri adaylık açıklamasının üzerinden kayde değer bir zaman geçmeden yaptığı anketlerle, daha 1. turdan Kılıçdaroğlu'nu seçimin galibi ilan etti. Algı operasyonuna yönelik anketlerden destek alan fondaşlar da, adeta zıvanadan çıktı.

"KAPISINA KİLİT VURACAKSIN"

Kılıçdaroğlu'nun "helalleşeceğiz" propagandasına karşın içindeki kini tutamayan fondaş gazeteci, sözde sanatçı ve siyasetçiler, sosyal medya üzerinden AK Parti'yi destekleyen insanları, kurumları ve mütedeyyin kesimleri hedef aldı. Son olarak Enver Aysever, sosyal medya üzerinden Diyanet'i hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Diyanet'in kapısına kilit vurması gerektiğini söyleyen Aysever, skandal ifadeler kullandı.