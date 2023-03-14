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    • Haberler
    • 14.03.2023 15:38
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    • 14.03.2023 15:38
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    Fondaş Enver Aysever kin kustu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediği icraat: Diyanet'in kapısına kilit vurun

    6'lı koalisyon 72 saat süren krizin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak gösterdi. Kararın ardından yandaş anket firmalarının rakamlarıyla iktidar hayalleri kuran muhalefet, siyasetçisi, sanatçısı ve fondaş gazetecileriyle birlikte kin kusmaya başladı. İktidara destek veren kesimleri açıkça hedef almaktan çekinmeyen CHP yandaşları, seçimler yaklaşırken adeta nefret seanslarını artırdı. Fondaş gazetecilerden Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Diyanet'in kapısına kilit vurması gerektiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Fondaş Enver kin kustu!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP'ye yakın anket şirketleri adaylık açıklamasının üzerinden kayde değer bir zaman geçmeden yaptığı anketlerle, daha 1. turdan Kılıçdaroğlu'nu seçimin galibi ilan etti. Algı operasyonuna yönelik anketlerden destek alan fondaşlar da, adeta zıvanadan çıktı.

    "KAPISINA KİLİT VURACAKSIN"
    Kılıçdaroğlu'nun "helalleşeceğiz" propagandasına karşın içindeki kini tutamayan fondaş gazeteci, sözde sanatçı ve siyasetçiler, sosyal medya üzerinden AK Parti'yi destekleyen insanları, kurumları ve mütedeyyin kesimleri hedef aldı. Son olarak Enver Aysever, sosyal medya üzerinden Diyanet'i hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Diyanet'in kapısına kilit vurması gerektiğini söyleyen Aysever, skandal ifadeler kullandı.

    Aysever, "Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyorum: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın. Bir müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda, Kültür Bakanlığı tarafından basıp dağıtacaksın." dedi.

    SOSYAL MEDYADAN NEFRET KUSMAYA BAŞLADILAR
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından seçim zaferi kazandığına inanan hadsizler sosyal medya üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy verenleri tehdit etmeye başladı. İktidar karşıtı yaptığı açıklamalarıyla konuşulan CHP'li oyuncu Yunus Günçe, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.


    GÜNÇE'DEN ALÇAK TEHDİTLER | VİDEO İZLE

    ALÇAK TEHDİTLER
    Videosunda iktidarı destekleyenlerle alay eden Günçe, "Limon satabilirsiniz, korsan taksici olabilirsiniz ya da p..k olun. 15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... zü de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun." diyerek nefret kustu.

    ALÇAK TEHDİTLER
    Daha önce devlete katil diyen TİP'li Ahmet Şık skandal ifadelerle 'yargılayacağız' tehditlerine başlamıştı. "Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır? Malum, Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olan RETÖ soruşturmaları başlayacak." şeklinde ifadeler kullanan Ahmet Şık, Twitter üzerinden tehditlerini savurmuştu.

        Konuyla ilgili soruşturma başlayacağını söyleyen Şık şu skandal ifadelerle tehdit savurdu:

        "Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır? Malum, Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olan RETÖ soruşturmaları başlayacak. Karışık sırayla: -15 Temmuz süreci, -Suriye iç savaşında iktidarın üstlendiği rol ve örgütlerle ilişkiler, -Bu ilişkilerin göbeğindeki MİT… -7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkenin içine sokulduğu kan banyosu -Memleketin dört bir yanında patlatılan IŞİD bombaları, -Gezi davası hukuksuzlukları -HDP'li seçilmişlerin tutuklanmasından partinin kapatılma girişimlerine kadar uzanan süreç -Yolsuzluk/yağma/talan düzeni... -Yerel yönetimlere kayyım uygulamaları -Parti memuru gibi çalışan mülki amirler -Kamu kurumlarının eş/dost/akraba atamalarıyla arpalık haline dönüştürülmesi -Özelleştirmelerdeki ihale yolsuzlukları -Haksız/hukuksuz tutuklamalar… -Sedat Peker'in ifşa, itiraf ve iddiaları -Türkiyeyi narko devlet galine dönüştürmek -Vergi barışı uygulamalarıyla kara para aklama -17/25 Aralık süreci iddiaları -İmar talanları -15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK'lerle uygulamaya geçirilen tüm hukuksuzluklar… Ez cümle devleti mafyalaştıran mafyayı da devletleştiren tün hukuksuzluklar. Aklıma gelmeyenleri siz ekleyin ki hesaplaşma niyeti olmayanlara ya da hesaplaşmaktan vazgeçeceklerin neye/kime suç ortağı olacakları anlaşılsın."

        CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin sunucusu Şirin Payzın, yaşananlar üzerinden "CHP'yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo… Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak.. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek. 'AKP ile koalisyon hayali mi var?' diye düşünmeden edemiyor insan" ifadelerini kullanmıştı.

        CHP YANDAŞI ŞİRİN PAYZIN'DAN AK PARTİ SEÇMENİNE TEHDİT: "SON 2 AY"
        Akşener'in 6'lı koalisyona dönüp Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesi sonrası söylem değiştiren Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti seçmenini 'troller' diyerek hedef aldı.

        Açıkça AK Parti'yi destekleyenleri tehdit eden Payzın, "Troller için de hazin durum. Son 2 ay, sonra uğraş dur" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Haberler Fondaş Enver Aysever kin kustu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediği icraat: Diyanet'in kapısına kilit vurun
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