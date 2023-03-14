Fondaş Enver Aysever kin kustu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediği icraat: Diyanet'in kapısına kilit vurun

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP'ye yakın anket şirketleri adaylık açıklamasının üzerinden kayde değer bir zaman geçmeden yaptığı anketlerle, daha 1. turdan Kılıçdaroğlu'nu seçimin galibi ilan etti. Algı operasyonuna yönelik anketlerden destek alan fondaşlar da, adeta zıvanadan çıktı.
"KAPISINA KİLİT VURACAKSIN"
Kılıçdaroğlu'nun "helalleşeceğiz" propagandasına karşın içindeki kini tutamayan fondaş gazeteci, sözde sanatçı ve siyasetçiler, sosyal medya üzerinden AK Parti'yi destekleyen insanları, kurumları ve mütedeyyin kesimleri hedef aldı. Son olarak Enver Aysever, sosyal medya üzerinden Diyanet'i hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Diyanet'in kapısına kilit vurması gerektiğini söyleyen Aysever, skandal ifadeler kullandı.
Aysever, "Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyorum: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın. Bir müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda, Kültür Bakanlığı tarafından basıp dağıtacaksın." dedi.
SOSYAL MEDYADAN NEFRET KUSMAYA BAŞLADILAR
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından seçim zaferi kazandığına inanan hadsizler sosyal medya üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy verenleri tehdit etmeye başladı. İktidar karşıtı yaptığı açıklamalarıyla konuşulan CHP'li oyuncu Yunus Günçe, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
GÜNÇE'DEN ALÇAK TEHDİTLER | VİDEO İZLE
ALÇAK TEHDİTLER
Videosunda iktidarı destekleyenlerle alay eden Günçe, "Limon satabilirsiniz, korsan taksici olabilirsiniz ya da p..k olun. 15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... zü de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun." diyerek nefret kustu.
ALÇAK TEHDİTLER
Daha önce devlete katil diyen TİP'li Ahmet Şık skandal ifadelerle 'yargılayacağız' tehditlerine başlamıştı. "Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır? Malum, Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olan RETÖ soruşturmaları başlayacak." şeklinde ifadeler kullanan Ahmet Şık, Twitter üzerinden tehditlerini savurmuştu.