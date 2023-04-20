Son dakika: İYİ Parti'de düşen oyları kurtarma kıvranışları! Müsavat Dervişoğlu kazanacak aday vurgusunun bir strateji olduğunu iddia etti

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerliyor. Bu süreçte en çok konuşulan konuların başında 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayını açıklayamaması gelmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri'nin adaylığına karşı duran açıklamalara imza atmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NU ADAY OLARAK GÖRMEK İSTEMİYORDU
Akşener, katıldığı tüm televizyon programlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorulduğunda "Benim Cumhurbaşkanı adayında 'olmazsa olmaz' dediğim özellik kazanacak olması. Bu vasıflara uyan pek çok insan var. Ama "kazanmak" önemli. Henüz masada o noktaya gelmedik" ifadelerini kullanarak CHP Liderine adaylık için kapı kapatıyor hatta kilit vuruyordu.
MASADAN KALKARKEN KURDUĞU CÜMLELER…
Adaylık konuşmasının ilk yapıldığı toplantıdan sonra masadan kalkan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekmiş ve zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.