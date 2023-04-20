Son dakika: İYİ Parti'de düşen oyları kurtarma kıvranışları! Müsavat Dervişoğlu kazanacak aday vurgusunun bir strateji olduğunu iddia etti

SİYASİ DEHA AKŞENER

Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını temize çıkarmak için siyasi bir deha ile strateji uyguladığını söyledi.

Dervişoğlu, "Bu algoritmayı bozmak için biz İYİ Parti olarak, Sayın Meral Akşener'in oluşturduğu bir stratejiyle kazanamayacak adayı söyleminin karşısına önce kazanacak aday söylemini yerleştirdik. Şimdi kazanamayacak aday diye takdim edilirken kazanacak aday vurgusu yapmış olmamızı bir karşı hamle olarak okuyamadılar. Hatta iktidarın başındaki zat ile onun ortağı da kazanamayacak aday imajına o kadar inandı ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını arzu eden açıklamalarda bulundular. Bütün bunlar akarken bir hamle yapılması gerekiyordu. 6'lı masa başlangıç haliyle Parlamenter demokratik sisteme geçiş haritasını tanzim edecek, seçim güvenliği ile ilgili tedbirleri alacaktı ama 6'lı masa daha sonra Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek yetkiyle mücehes kılındı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı anlaşılır olduğunda kazanamayacak aday olarak tabir edilen Sayın Kılıçdaroğlu'nu kazanacak aday konumuna getirebilmek için de bir siyasi hamle gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Dervişoğlu'nun bu sözlerinin ardından akıllara "Madem siyasi deha, kendi partisini gözden düşürecek hamleye neden kalkıştı?" sorusu geldi.