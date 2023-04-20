Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.04.2023 12:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2023 12:45
    ABONE OL

    Son dakika: İYİ Parti'de düşen oyları kurtarma kıvranışları! Müsavat Dervişoğlu kazanacak aday vurgusunun bir strateji olduğunu iddia etti

    Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geri dönmesi parti oylarını neredeyse yarı yarıya düşürmüştü. 14 Mayıs adım adım yaklaşırken İYİ Parti’de seçimin etkisiyle kıvranışlar başladı. Öyle ki İyi Parti kurmayları her fırsatta Akşener'in oluşturduğu "Kemal Kılıçdaroğlu" kazanamaz algısını tersine çevirme mesaisine başladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaşananların Akşener'in 'siyasi dehası'yla ve müşterek bir şekilde uygulanan strateji olduğunu iddia etti.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’de düşen oyları kurtarma kıvranışları!

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerliyor. Bu süreçte en çok konuşulan konuların başında 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayını açıklayamaması gelmişti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri'nin adaylığına karşı duran açıklamalara imza atmıştı.

    KILIÇDAROĞLU'NU ADAY OLARAK GÖRMEK İSTEMİYORDU
    Akşener, katıldığı tüm televizyon programlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorulduğunda "Benim Cumhurbaşkanı adayında 'olmazsa olmaz' dediğim özellik kazanacak olması. Bu vasıflara uyan pek çok insan var. Ama "kazanmak" önemli. Henüz masada o noktaya gelmedik" ifadelerini kullanarak CHP Liderine adaylık için kapı kapatıyor hatta kilit vuruyordu.

    MASADAN KALKARKEN KURDUĞU CÜMLELER…
    Adaylık konuşmasının ilk yapıldığı toplantıdan sonra masadan kalkan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekmiş ve zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

        "DAYATMA YAPILDI"
        GİK toplantısının ardından kamera karşısına geçen Meral Akşener, kendisine dayatma olduğunu belirterek, "En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır. Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik." ifadelerini kullanmıştı.

        KOALİSYONA GERİ DÖNDÜ İP VE AKŞENER'İN OYLARI ÇAKILDI
        Tüm bu yaşananların ardından Meral Akşener, masaya yeniden oturdu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. Akşener'in masaya tekrar oturması, istifaları peşinde getirirken aynı zamanda İYİ Parti'nin oy oranını yüzde 12'lerden yüzde 6-7 bandına çekti.


        İP'TE KIVRANIŞLAR BAŞLADI
        Seçimlere sayılı günler kala durumun farkına varmış olacaklarki tüm bu olup bitenin bir strateji olduğunu söylemeye başladılar. Amerikan sermayeli FOX TV'de İlker Karagöz'ün programına katılan İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in sürekli dile getirdiği "kazanacak aday" açıklamasının Başkan Erdoğan'a karşı bir strateji olduğunu iddia etti.

            Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

            Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimine girmeden önce iktidar çevreleri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden bir stratejiyi yaşama geçirdiler. Bu strateji şuydu: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazanamayacak aday olarak kamuoyuna takdim etmek. Bunu Türkiye'nin her yerinde başka unsurlardan da istifade ederek, yaygınlaştırdılar. Biz kampanya öncesi de Anadolu'yu gezdik. Gittiğimiz her yerde arabadan indiğimizde hiç tanımadığımız birisi kolumuza giriyordu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili olumsuz şeyler söylüyordu. Sonra biz esnafı dolaşıyorduk STK'ları ziyaret ediyorduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili olumsuz herhangi bir şey yok. Ama arabaya bindiğimizde selamlamak için camı açıyordum bir kafa içeri giriyordu yine Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz beyanlarda bulunuyordu. Biz bunun iktidarın bir manipülasyon çalışması olarak gerçekleştirildiğini tespit ettik. Bir algoritma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması çok muhtemeldi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazamanayacak bir aday olarak takdim edilmesi isteniyordu.

            SİYASİ DEHA AKŞENER
            Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını temize çıkarmak için siyasi bir deha ile strateji uyguladığını söyledi.

            Dervişoğlu, "Bu algoritmayı bozmak için biz İYİ Parti olarak, Sayın Meral Akşener'in oluşturduğu bir stratejiyle kazanamayacak adayı söyleminin karşısına önce kazanacak aday söylemini yerleştirdik. Şimdi kazanamayacak aday diye takdim edilirken kazanacak aday vurgusu yapmış olmamızı bir karşı hamle olarak okuyamadılar. Hatta iktidarın başındaki zat ile onun ortağı da kazanamayacak aday imajına o kadar inandı ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını arzu eden açıklamalarda bulundular. Bütün bunlar akarken bir hamle yapılması gerekiyordu. 6'lı masa başlangıç haliyle Parlamenter demokratik sisteme geçiş haritasını tanzim edecek, seçim güvenliği ile ilgili tedbirleri alacaktı ama 6'lı masa daha sonra Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek yetkiyle mücehes kılındı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı anlaşılır olduğunda kazanamayacak aday olarak tabir edilen Sayın Kılıçdaroğlu'nu kazanacak aday konumuna getirebilmek için de bir siyasi hamle gerekiyordu" şeklinde konuştu.

            Dervişoğlu'nun bu sözlerinin ardından akıllara "Madem siyasi deha, kendi partisini gözden düşürecek hamleye neden kalkıştı?" sorusu geldi.

            MÜŞTEREK KARAR
            Masadan kalkarak oylarını yarı yarıya düşüren İYİ Parti'de seçimin etkisiyle kıvranışların olduğunu gösteren bir diğer açıklama da durumun müşterek olarak yapıldığı sözleri. Parti'nin bir anda dibe çakılan itibarını toparlamak Müsavat Dervişoğlu'na düşmüş olacak ki canlı yayında İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun kontrolcüsü gibi yanına konulmasını bu sözlerle aklamaya çalıştı:

            Sayın Meral Akşener'in kazanamayacak görüntüsüne mahkum edilmek istenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına bir tarafına Sayın Ekrem İmamoğlu, öbür tarafına da Sayın Mansur Yavaş'ı koyması kazanamayacak aday diye iktidar tarafından takdim edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir anda kazanacak aday konumuna taşıdı. Bütün bu olup bitenler aslında iktidarın algoritmasını bozmak için kurgulanmış bir stratejiydi. Bu stratejinin de müştereken oluşturulduğunu söyleyebilirim. Algoritması dağılan iktidarın bugün yaşadığı hırçınlığın kaynağı odur. Bütün bunlar Sayın Meral Akşener'in yüksek strateji ve siyasi dehasından kaynaklanan ve onay görmüş işlerdir.

            PARTİYİ KURTARMA ÇABASI
            Müsavat Dervişoğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından bazı yorumların yapılmasına neden oldu. Kullanıcılardan bazıları İYİ Parti'nin istediğini alamayınca sanki yaşananları kendisi planlamış algısı yaratmaya çalıştığını söylerken bazıları ise "düşen oyları nasıl toparlayabilirim" çabası olarak gördü.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
            Haberler Güncel Son dakika: İYİ Parti'de düşen oyları kurtarma kıvranışları! Müsavat Dervişoğlu kazanacak aday vurgusunun bir strateji olduğunu iddia etti
                loading
                SON DAKİKA