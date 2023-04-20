Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için hesap vakti: Davada 2 bin 27 müşteki var



2 BİN 27 KİŞİ MÜŞTEKİ OLARAK YER ALIYOR

Özer'e ait laptop ve cep telefonu ile dijital materyallerin olduğu bir kutu, uçağa giren polis ekipleri tarafından özel olarak teslim alındı. Laptop ve dijital materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce özel bir ekip tarafından incelenecek. Özer hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından yakalama kararı bulunuyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alıyor.