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    • 21.04.2023 10:13
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    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için hesap vakti: Davada 2 bin 27 müşteki var

    Son dakika haberi! Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edildi. Türk İnterpol yetkilileri tarafından teslim alınan Özer İstanbul'a getirildi. Özer'in işlemleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor. 400 binin üzerinde insanı yaklaşık 2 milyar lira dolandırdıktan sonra 2 yıl önce firar eden Özer için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kripto Tosuncuk için hesap vakti

    Arnavutluk Adalet Bakanlığınca Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul'a getirildi.

    Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesince Türkiye'ye iade edilmesine karar verildikten sonra hakkında ülkeye gönderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanan Özer'i taşıyan uçak, Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan sabah saatlerinde havalandı.

    İstanbul Havalimanı'na saat 10.15'te inen uçaktaki Özer'i İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı.



    ÖZER'İ TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A İNDİ
    Polis merkezine götürülen ve daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen Özer, buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Özer'in işlemleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.


        2 BİN 27 KİŞİ MÜŞTEKİ OLARAK YER ALIYOR
        Özer'e ait laptop ve cep telefonu ile dijital materyallerin olduğu bir kutu, uçağa giren polis ekipleri tarafından özel olarak teslim alındı. Laptop ve dijital materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce özel bir ekip tarafından incelenecek. Özer hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından yakalama kararı bulunuyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alıyor.

        İADE SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
        Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı.

        Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.

            Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

            Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.

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            Haberler Güncel Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için hesap vakti: Davada 2 bin 27 müşteki var
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