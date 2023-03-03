Ne dediysek ne yazdıysak o çıktı! Akşener masanın selasını okudu, Takvim.com.tr okurları şaşırmadı





"5 siyasi parti lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini ifade ettiler" diyen Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.



MASA ÜYELERİNİ BOMBALADI: ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLDİ

Altılı masanın 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden Meral Akşener, "Anlamış olduk ki, şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Dün itibarıyla 6'lı masa milletin iradesini kararlara yansıtma iradesini kaybetmiştir. Altılı Masa, Noter Masası'na dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız" diyerek masadan çekildi.



Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener bunu somut bir şekilde dile getirerek, "ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.



MASAYI DAĞITTI, CHP'Yİ DE DAĞITMA PEŞİNDE: YA TARİH YAZACAĞIZ YA DA TARİH OLACAĞIZ

Masayı dağıtıp, İmamoğlu ve Yavaş'a aday olun çağrısı yaparak CHP'yi de dağıtmaya yeltenen İYİ Parti Genel Başkanı, "Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız" dedi.