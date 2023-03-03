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    • 03.03.2023 18:57
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    Ne dediysek ne yazdıysak o çıktı! Akşener masanın selasını okudu, Takvim.com.tr okurları şaşırmadı

    CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masayı dağıttı. Takvim.com.tr okurları ise bu duruma şaşırmadı. Kılıçdaroğlu - Akşener - İmamoğlu - Mansur Yavaş ekseninde cereyan eden gelişmeleri satır satır deşifre edip yazdık, masayı ilk dağıtanın Akşener olacağına dikkat çektik. Bu bağlamda, yıkıma uğrayan 6'lı koalisyondaki krizi tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren manşetlerimizi sizler için derledik.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener masanın selasını okudu! Okurlarımız şaşırmadı

    CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş, 3 Mart 2023 itibariyele sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masayı dağıttı.

    Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri, masaya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu önerdiklerini ancak bu önerinin masa tarafından reddedildiğini aktardı.



    "5 siyasi parti lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini ifade ettiler" diyen Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

    MASA ÜYELERİNİ BOMBALADI: ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLDİ
    Altılı masanın 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden Meral Akşener, "Anlamış olduk ki, şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Dün itibarıyla 6'lı masa milletin iradesini kararlara yansıtma iradesini kaybetmiştir. Altılı Masa, Noter Masası'na dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız" diyerek masadan çekildi.

    Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener bunu somut bir şekilde dile getirerek, "ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.

    MASAYI DAĞITTI, CHP'Yİ DE DAĞITMA PEŞİNDE: YA TARİH YAZACAĞIZ YA DA TARİH OLACAĞIZ
    Masayı dağıtıp, İmamoğlu ve Yavaş'a aday olun çağrısı yaparak CHP'yi de dağıtmaya yeltenen İYİ Parti Genel Başkanı, "Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız" dedi.


    NE DEDİYSEK NE YAZDIYSAK O ÇIKTI!
    Takvim.com.tr, 6'lı koalisyonda yaşananan derin kaosu satır satır manşet manşet deşifre etmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ekseninde cereyan eden gelişmeleri okurlarına aktarmış, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı sergilediği olumsuz tutuma dikkat çekmişti.

    Buna ek olarak masayı dağıtanın Meral Akşener olacağını aylar öncesinden öngören takvim.com.tr, bu durumu manşetlerine de taşımıştı.

        Bu bağlamda, takvim.com.tr'nin yıkıma uğrayan 6'lı koalisyondaki krize dikkat çeken, gündem belirleyen manşetlerini sizler için derledik;

        21.08.2022: "İYİ VETO"
        21.08.2022 tarihli haberimizden Kılıçdaroğlu'nun adaylığını İYİ Parti'nin veto ettiğini aktarmış, Akşener'in kurmaylarının Mansur Yavaş'ın önünü açma girişimi yazmıştık.

        28.08.2022: "BU MASA DEVRİLİR"
        Takvim yaprakları 28.08.2022'yi gösterdiğinde Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini belirterek "BU MASA DEVRİLİR" manşeti ile okuyucularımıza haberi servis ettik.



        "SEN YOKSAN HDP VAR"
        Masanın dağılmasıyla eşgüdümlü olarak CHP, İYİ Parti'nin boşluğunu HDP + sol blok ile doldurmaya çalışmış, bu bağlamda Kılıçdaroğlu kolları sıvamıştı. 27.08.2022 tarihli haberimizde Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan bağına dikkat çekerek Akşener'e yapılan göndermeye yer verniş, 'SEN YOKSAN HDP VAR' demiştik. Bugün geldiğimiz noktada CHP, İYİ Parti'nin boşluğunu HDP ile doldurma peşinde.



        04.09.2022: "EN BÜYÜK KAZIĞI İYİ PARTİ ATACAK"
        04.09.2022 tarihinde Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan eski CHP Genel Sekreteri Mehmt Sevigen, takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e özel açıklamalarda bulunmuştu. Sevigen, "En büyük kazığı İYİ Parti atacak" demişti.

        "MERAL'DEN KEMAL'E VETO"
        07.09.2022'de CHP ve İYİ Parti arasında patlak veren 'Bakanlık' krizini haberleştirmiş, İYİ Partili kurmayların Kılıçdaroğlu'nu istemediğini dile getirmiştik.
            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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