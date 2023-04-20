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    • 20.04.2023 09:56
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    Son dakika: 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar yatırımı ve Mossad Recep! Kim bu Mossad Recep?

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine adım adım ilerlerken 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 300 milyar dolarlık yatırım vaadinin tutarsızlığı konuşuluyor. Gerçekle örtüşmeyen rakamı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 300 milyar dolar yatırım ile Mossad Recep olarak bilinen Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından Recep Beşenk ilişkisini yazdı.

    takvim.com.tr
    300 milyar dolar yatırım ve Mossad Recep!

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde kazanmak için aklına gelebilecek tüm içi boş vaatleri sıralıyor. Bunlardan en çok konuşulan ise "300 milyar dolar" getirme vaadi.

    Ne diyor Kılıçdaroğlu? "Londra'da, Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm. Onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü aldım. Gaffar Okan'ın katilleri ile işbirliği yapanlar, bize hesap soramazlar. Ülkemizi seviyoruz ve ülkemize hizmet etmeyi de kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz"

    LONDRA'DA DERİN İCAZET!
    Kılıçdaroğlu, icazete gittiği Londra'da The Creator Fund yetkilisi Jeremy Brown ile bir araya gelmişti. Brown'u mercek altına alan Takvim.com.tr çok çarpıcı bir detaya ulaştı. Brown'un Johns Hopkins Üniversitesi ile bağı olduğu daha evvel de Pensilvanya'da görev yaptığı ortaya çıktı. Bilindiği üzere söz konusu üniversite Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu yayımlayan derin yuvası olarak da biliniyor.

    "TEMİZ PARA UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI"
    Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında sunucunun "Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?" sorusuna ise "Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para." şeklinde skandal bir yanıt vermişti.

    KILIÇDAROĞLU PAZARLIKLARI İTİRAF ETTİ: SÖZ VERDİK
    Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a yanıt vermek isterken küresel para baronlarıyla yaptığı pazarlığı da itiraf etti.

        Para babalarına söz verdiği itiraf eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

        "Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı güzel ülkemiz Türkiye'ye nasıl getiririz, onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak'. Nebati konuşuyor, 'nasıl para buraya gelecek' diye.

        "KİMSE BU KADAR PARAYI BEDAVA VERMEZ"
        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. IMF ve Dünya Bankasını boş verin, Londra'nın tefecileri değil, kara para baronları bile bir araya gelse bu kadar parayı bulamaz. Emperyalistler de bir ülkeye bu kadar parayı "bedava" vermez" ifadelerini kullandı.

        Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıkladığı ve seçmenlerine hayal kırıklığı yaşattığı vizyon belgesinde 300 milyar dolar yatırımı açıklayamadığını söyleyen Övür, şunları yazdı:

        Bugün seslendirdiği "300 milyar dolar getireceğim" argümanı da o çalıntı proje üzerine kuruluydu. O projenin 2011 yılında AK Partili bakanlardan Zafer Çağlayan'a ait olduğunu bu köşede yazınca ortalık karışmış, sunumu yapacak kişi de apar topar geri çekilmişti.
        O kişi "Mossad Recep" lakaplı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Recep Beşenk'ti.
        Önceki gün Başkan Erdoğan'ın TRT'deki programına katılmak için Ankara'ya gittiğimde kulaklarıma inanamadım. Kulislerde yine "Mossad Recep" adı dolaşıyordu. Meğer artık Kılıçdaroğlu o adı saklamıyor, projesini de sahipleniyordu.


        Bunu da bir süre önce sosyal medyadan duyurmuştu:
        "Türkiye genelinde 9 Özel Ekonomi Bölgesi hedefliyoruz."
        İşte bu proje; hem de adını hiç değiştirmeden "Özel Ekonomi Bölgesi" adıyla tam 12 yıl önce AK Parti tarafından hazırlanan projeydi. Onu Kılıçdaroğlu'na getiren de projenin sadece "hayvancılık bölümü"nde çalışan ve o tarihlerde AK Parti'den aday adayı olan Mossad Recep'ti.
        Kılıçdaroğlu, bu çalıntı projeyi sahiplenince onu getiren Mossad Recep de ortaya çıkıyor ve kendisine aitmiş gibi projeyi anlatıyordu. T24 haber sitesine verdiği röportajda şöyle diyordu:

        "Fizibiliteleri, alanları ve kanun tasarılarının hepsi hazır. Hangi bölgede ne üreteceğiz, hangi bölgede hangi yatırımlara daha fazla teşvik vereceğiz, hepsini çalıştık. En az yüzde 90'ı kamu arazisi olacak. Arazileri, ayni sermaye olarak koyacağız buraya. Genel Başkanımız 300 milyar dolar diyor ama çok mütevazı rakam kullanıyor."
        ABD'li Rifkin ne der bilemem ama "Mossad Recep", 300 milyar dolarla da yetinmiyor. Herhalde Nasreddin Hoca'nın koyun fıkrası gibi bir proje bu.
        Hem de AK Parti'den çalıntı. Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi taklit ediyor ama onu bile kötü yaptığı için güven vermiyor.

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        KİM BU MOSSAD RECEP?
        Övür, söz konusu ismi 26 Kasım tarihli yazısında da şu şekilde ele almıştı:

        KILIÇDAROĞLU'NUN PROJESİ AK PARTİ'DEN ÇALINTI MI?
        Kılıçdaroğlu'nun vizyon projesi olarak lanse ettiği açıklamasının şifrelerini Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür köşesine taşıdı. "Kılıçdaroğlu'nun vizyon projesi ve arkasındaki 'sır' adam" başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı'nın projesinin arkasındaki ismi açıklayan Övür, "Adı Recep Beşenk, eski bir BDDK çalışanı ve AK Parti'den milletvekili adayı olmuş biri... Kılıçdaroğlu'nun onu danışman yapması CHP'lileri bile şaşırtmış ve tepki göstermişlerdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyonunun arkasında böyle bir isim var. Üstelik Kılıçdaroğlu'na sunduğu proje de yıllar önce AK Partililerce çalışılmış bir proje. Zafer Çağlayan'ın Ekonomi Bakanı olduğu yıllarda yani 2011 seçimlerinden sonra, "Mersin'i bölgenin sanayi ve ticaret merkezi" yapmak için hazırlanan bir proje bu..." dedi.

            İşte Övür'ün bugünkü yazısı;


            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine yükseklerden uçarak yeni bir vizyon projesi açıkladı:
            "Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız.
            Vizyonumuz hazır, ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. 3 Aralık'ı bekleyin." Kılıçdaroğlu'nun ikide bir "Şu tarihi bekleyin" demesi artık inandırıcı gelmese de yine merak edildi. Acaba siyasi rekabeti artıracak yeni ve gerçekçi bir proje önerisi getirecek mi?
            Başkan Erdoğan da o umutla şöyle diyordu:
            "Bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl güreşmek istediğimiz minder işte burasıdır." Peki, bu beklenti gerçekleşir mi?
            İsterseniz gelin işin biraz arka planına bakalım ve 3 Aralık'ı beklemeden o vizyon projesi ile arkasındaki sır adamı anlatalım.
            "Sır adam" diyorum; çünkü kendisini öyle sunarak sürpriz bir biçimde Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmuş ve CHP'nin sır katına yerleşmiş bir isimden söz ediliyor.


            Adı Recep Beşenk, eski bir BDDK çalışanı ve AK Parti'den milletvekili adayı olmuş biri... Kılıçdaroğlu'nun onu danışman yapması CHP'lileri bile şaşırtmış ve tepki göstermişlerdi.
            İşte Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyonunun arkasında böyle bir isim var.
            Proje AK Parti'den çalıntı mı?
            Üstelik Kılıçdaroğlu'na sunduğu proje de yıllar önce AK Partililerce çalışılmış bir proje. Zafer Çağlayan'ın Ekonomi Bakanı olduğu yıllarda yani 2011 seçimlerinden sonra, "Mersin'i bölgenin sanayi ve ticaret merkezi" yapmak için hazırlanan bir proje bu...
            O projenin hayvancılık ayağında çalışan isimlerden biriymiş bugün Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Recep Beşenk... Bakan Çağlayan'ın ekibi projeyi hazırlıyor ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuyor.
            Sonucun ne olduğunu projede çalışanlardan biri yıllar sonra şöyle anlatıyor:
            "O proje Mersin için hazırlanmıştı.
            Ama kurulda Ali Babacan takoz oldu..." Sonra da duyduklarına inanamadığını ekliyor:
            "O projede çalışanlardan sadece biri olan Beşenk'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına çok şaşırdım. Bizim pek ciddiye almadığımız, ikincil ekibin içinde olan bir isim danışman yapılıyor ve teras katta ofis veriliyordu. Ama asıl şaşkınlığı bizim projeyi kendi projesi diye Kılıçdaroğlu'na satmasını duyunca yaşadım." Bu bilgiler ve daha fazlası CHP kulislerinde konuşuluyor. Onlara göre, projede "Serbest bölge, cevher işleme ve enerji merkezi" gibi başlıklar var ve copy past yöntemiyle Mersin çıkarılmış, yerine Türkiye konmuş...


            'Mossad Recep' İşin garip tarafı, CHP kulislerinde sadece copy past proje ve danışmanlık meselesi konuşulmuyor, Beşenk'in daha garip ilişkilerinden ve çok konuşmasından da söz ediliyor. Mesela kulislerde kod adının "Mossad Recep" olduğunu söyleyenlerin sayısı hiç az değil. Doğrusu merak ediyorum, acaba Kılıçdaroğlu, danışmanına bu adın neden verildiğini duydu mu ya da aralarında Mossad'la ilgili bir konuşma geçti mi?
            Önümüzdeki 3 Aralık'ta bu soruların cevabını alır mıyız bilemem ama vizyon projesinin kaderinin daha önce önerdiği "Lojistik Merkez Türkiye" projesinden farklı olacağını sanmıyorum.
            Sanmıyorum, çünkü aralarında İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve Togg gibi onlarca küresel çapta büyük projeye karşı çıkan bir siyasi aktörün, büyük proje üretme ihtimali yok gibi.
            Keşke üretse...

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            Haberler Güncel Son dakika: 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar yatırımı ve Mossad Recep! Kim bu Mossad Recep?
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