Son dakika: 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar yatırımı ve Mossad Recep! Kim bu Mossad Recep?

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde kazanmak için aklına gelebilecek tüm içi boş vaatleri sıralıyor. Bunlardan en çok konuşulan ise "300 milyar dolar" getirme vaadi.
Ne diyor Kılıçdaroğlu? "Londra'da, Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm. Onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü aldım. Gaffar Okan'ın katilleri ile işbirliği yapanlar, bize hesap soramazlar. Ülkemizi seviyoruz ve ülkemize hizmet etmeyi de kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz"
LONDRA'DA DERİN İCAZET!
Kılıçdaroğlu, icazete gittiği Londra'da The Creator Fund yetkilisi Jeremy Brown ile bir araya gelmişti. Brown'u mercek altına alan Takvim.com.tr çok çarpıcı bir detaya ulaştı. Brown'un Johns Hopkins Üniversitesi ile bağı olduğu daha evvel de Pensilvanya'da görev yaptığı ortaya çıktı. Bilindiği üzere söz konusu üniversite Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu yayımlayan derin yuvası olarak da biliniyor.
"TEMİZ PARA UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI"
Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında sunucunun "Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?" sorusuna ise "Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para." şeklinde skandal bir yanıt vermişti.
KILIÇDAROĞLU PAZARLIKLARI İTİRAF ETTİ: SÖZ VERDİK
Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a yanıt vermek isterken küresel para baronlarıyla yaptığı pazarlığı da itiraf etti.