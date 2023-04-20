Son dakika: 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar yatırımı ve Mossad Recep! Kim bu Mossad Recep?

Para babalarına söz verdiği itiraf eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı güzel ülkemiz Türkiye'ye nasıl getiririz, onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak'. Nebati konuşuyor, 'nasıl para buraya gelecek' diye.

"KİMSE BU KADAR PARAYI BEDAVA VERMEZ"

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. IMF ve Dünya Bankasını boş verin, Londra'nın tefecileri değil, kara para baronları bile bir araya gelse bu kadar parayı bulamaz. Emperyalistler de bir ülkeye bu kadar parayı "bedava" vermez" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıkladığı ve seçmenlerine hayal kırıklığı yaşattığı vizyon belgesinde 300 milyar dolar yatırımı açıklayamadığını söyleyen Övür, şunları yazdı:

Bugün seslendirdiği "300 milyar dolar getireceğim" argümanı da o çalıntı proje üzerine kuruluydu. O projenin 2011 yılında AK Partili bakanlardan Zafer Çağlayan'a ait olduğunu bu köşede yazınca ortalık karışmış, sunumu yapacak kişi de apar topar geri çekilmişti.

O kişi "Mossad Recep" lakaplı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Recep Beşenk'ti.

Önceki gün Başkan Erdoğan'ın TRT'deki programına katılmak için Ankara'ya gittiğimde kulaklarıma inanamadım. Kulislerde yine "Mossad Recep" adı dolaşıyordu. Meğer artık Kılıçdaroğlu o adı saklamıyor, projesini de sahipleniyordu.