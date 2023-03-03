İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıttı, vekilleri paylaşım yağmuruna tuttu

"BEN KALKIP GİDEYİM Mİ?"

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.