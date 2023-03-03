İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıttı, vekilleri paylaşım yağmuruna tuttu

Geçtiğimiz yıl 28 Şubat'ta toplanan 6'lı masanın ilk günden bu yana var olan adaylık krizi masayı dağıttı.
Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta adaylığını dayatması ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kazanacak aday" vurgusuyla kabul etmemesi 6'lı masanın kısa sürede dağılacağını bize gösteriyordu.
Takvim.com.tr her fırsatta masanın adaylık konusu yüzünden dağılacağını dile getirip, Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki oyunları gözler önüne sermişti.
İYİ PARTİ KULİSLERİNDE KILIÇDAROĞLU OLMAZ SÖZLERİ YANKILANIYORDU
İYİ Parti kulisleri ile konuştuğumuzda İYİ Parti ve teşkilatların asla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediği, Akşener'in de teşkilata rağmen farklı karar vermeyeceği dile getiriliyordu.