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    • Güncel
    • 03.03.2023 16:39
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    • 03.03.2023 16:45
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıttı, vekilleri paylaşım yağmuruna tuttu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 6’lı masadan ayrıldığını ifade ederek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulundu. Akşener’in açıklamalarının ardından İYİ Partili vekiller sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Akşener masayı dağıttı vekilleri paylaşım yağmuruna tuttu

    Geçtiğimiz yıl 28 Şubat'ta toplanan 6'lı masanın ilk günden bu yana var olan adaylık krizi masayı dağıttı.

    Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta adaylığını dayatması ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kazanacak aday" vurgusuyla kabul etmemesi 6'lı masanın kısa sürede dağılacağını bize gösteriyordu.

    Takvim.com.tr her fırsatta masanın adaylık konusu yüzünden dağılacağını dile getirip, Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki oyunları gözler önüne sermişti.

    İYİ PARTİ KULİSLERİNDE KILIÇDAROĞLU OLMAZ SÖZLERİ YANKILANIYORDU
    İYİ Parti kulisleri ile konuştuğumuzda İYİ Parti ve teşkilatların asla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediği, Akşener'in de teşkilata rağmen farklı karar vermeyeceği dile getiriliyordu.

        12 AYDA 12. TOPLANTIDA DAĞILDI
        Seçimlere kısa bir süre kala hala adayını belirleyemeyen 6'lı masanın dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantısı oldukça gergin geçti.

        Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu.

        "BEN KALKIP GİDEYİM Mİ?"

        Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi.

        Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.

        KURMAYLARIYLA OHAL TOPLANTISI
        Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni suratı asık bir şekilde terk edip kurmaylarıyla saatler süren bir toplantı gerçekleştirdi ve gözler bugünkü GİK toplantısı sonrası Akşener'in açıklamalarına çevrildi.

            1,5 saat süren toplantının ardından Akşener 6'lı masadan ayrıldığını ifade ederek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

            Akşener şunları söyledi:

            Çok kıymetli imzalar attık. Biz, ne olursa olsun imzamızın arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkumuna teslim etmeyeceğiz. Milletimizi kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.

            MASADAN KALKTIĞINI İLAN ETTİ İYİ PARTİLİ VEKİLLER PAYLAŞIM BOMBARDIMANINA TUTTU
            Akşener'in açıklamalarının ardından İYİ Partili vekiller sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlarda bulundu.

                İşte o paylaşımlardan bazıları:
                Yasin Öztürk: "Ya;ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız;ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız! Ya;şanlı bir mücadelede, milyonlarla yürüyeceğiz;ya da trajik bir hikâyede,figüranlık yapacağız! Ez cümle;ya,tarih yazacağız;ya da tarih olacağız! İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız "

                İsmail Koncuk: Genel Başkanımız Meral Akşener, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Değerli Başkanlar millet sizi göreve çağırıyor." Genel Başkanımız, her zaman olduğu gibi, Ben demedi, Türkiye için, Türk milletinin geleceği için Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı yaptı. Hayırlı olsun.

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                    Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıttı, vekilleri paylaşım yağmuruna tuttu
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