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    • 19.04.2023 22:24
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    • 19.04.2023 22:24
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    HDPKK'ya şirin gözükmek için savunma sanayiini hedef alan Kılıçdaroğlu'na Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Sözleri cehalet kokuyor

    HDPKK ve Kandil'in desteğini arkasına alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde yerli ve milli savunma sanayii projelerini hedef almıştı. Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde A Haber ekranlarında Melih Altınok moderatörlüğünde yayınlanan "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin soruları cevaplayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nu çok sert eleştirdi.Kurtulmuş, "Muhalefet karmaşık duygular yaşıyor. Türkiye Yüzyılı millette karşılık buldu. Projelerin ezikliği içerisindeler. Bir çekememezlik bir kıskançlık var. Bir cehalet kokuyor Kılıçdaroğlu'nun Baykar lafları. Akıllı bir siyasetçi kendisini bu alana sıkıştırmaz" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu’nun sözleri cehalet kokuyor

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında Melih Altınok moderatörlüğünde yayınlanan "Sebep Sonuç" programında gazeteciler Zafer Şahin, Ceyhun Bozkurt ve Mahmut Övür'ün gündeme dair sorularını yanıtladı.



    "BU GEMİDEN MUTLULUK DUYMAK GEREKİR"
    Vatandaşlarımız akın akın TCG Anadolu'yu ziyarete geliyor. Bu bir ufuk meselesidir. Bu gemiden mutluluk duymak gerekir. İnşallah daha mükemmellerini yapacağız.



    TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA
    Bu ülke bundan çok daha iyilerini yapacak. İçinde bulunduğumuz bölgede Türkiye güçlü olmak zorunda. Eğitimde sanatta güçlü olmak zorundayız. F-35'leri vermemelerinin sebebi sadece F-35'ler değildir. Türkiye böyle giderse çok daha iyi araçlar yapacak.



        KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ CEHALET KOKUYOR
        Muhalefet karmaşık duygular yaşıyor. Türkiye Yüzyılı millette karşılık buldu. Projelerin ezikliği içerisindeler. Bir çekememezlik bir kıskançlık var. Bir cehalet kokuyor Kılıçdaroğlu'nun Baykar lafları. Akıllı bir siyasetçi kendisini bu alana sıkıştırmaz.



        VESAYET DÜZENİNİ KIRDIK
        İktidarın bunu yapmaması gerektiğini düşünüyordu. Yıllar önce yerli uçak fabrikaları kapatanlar kimlerdi? Vesayet düzenini kırdık artık. Vesayet odakları hiçbir zaman milli olmadılar. Darbeleri kimler yaptırdı.



        TÜRKİYE ARTIK BUNLARI AŞMALI
        Türkiye artık bunları aşmalı. Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye başladık. Kendi yaptıklarımızla kendimizi sağlama alacağız. Kendi develerimizi sağlam kazığa bağlayacağız.

        (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

        KILIÇDAROĞLU'NDAN BAYKAR'A ELEŞTİRİ
        Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı açıklamada, "Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde, otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak." diye konuşmuştu.

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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Güncel HDPKK'ya şirin gözükmek için savunma sanayiini hedef alan Kılıçdaroğlu'na Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
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