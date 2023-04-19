HDPKK'ya şirin gözükmek için savunma sanayiini hedef alan Kılıçdaroğlu'na Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Sözleri cehalet kokuyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında Melih Altınok moderatörlüğünde yayınlanan "Sebep Sonuç" programında gazeteciler Zafer Şahin, Ceyhun Bozkurt ve Mahmut Övür'ün gündeme dair sorularını yanıtladı.
"BU GEMİDEN MUTLULUK DUYMAK GEREKİR"
Vatandaşlarımız akın akın TCG Anadolu'yu ziyarete geliyor. Bu bir ufuk meselesidir. Bu gemiden mutluluk duymak gerekir. İnşallah daha mükemmellerini yapacağız.
TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA
Bu ülke bundan çok daha iyilerini yapacak. İçinde bulunduğumuz bölgede Türkiye güçlü olmak zorunda. Eğitimde sanatta güçlü olmak zorundayız. F-35'leri vermemelerinin sebebi sadece F-35'ler değildir. Türkiye böyle giderse çok daha iyi araçlar yapacak.