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    • 20.04.2023 14:18
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    Haysiyet yoksunu siyaseti deşifre ediyoruz! Kılıçdaroğlu'ndan önce Kürt sonra Alevi provokasyonu: Kirli tiyatronun senaristi Kandil

    7'li koalisyonun tescilli riyakar cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere günler kala toplumun sinir uçlarıyla oynayan kirli provokasyonlar sahneledi. Kılıçdaroğlu önce "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı. CHP lideri bugün de 'Alevi' provokasyonuna soyundu. Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek skandal bir algı operasyonuna imza attı. Öte yandan PKK elebaşı Murat Karayılan ile 'Samimi Müslüman' söyleminde buluşan Kılıçdaroğlu, Kandil'in 7'li koalisyona verdiği 'Müslümanlara oynayın' talimatını da yerine getirmiş oldu.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    KK’nın haysiyet yoksunu siyasetinin deşifresi!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.



    Siyaseten sıkışan yıkım ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine alan açmak adına toplumun sinir uçlarıyla oynayan kirli provokasyonlar sahneledi.



    Kılıçdaroğlu önce "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı.

    Şu sıralar PKK elebaşlarının övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'nun zaman ayarlı bu çıkışı sonrası akıllara 'Talimat Kandil'den mi?' sorusu geldi.




    ŞİMDİ DE ALEVİ PROVOKASYONU: AMACI ÇATIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK
    Seçimlere günler kala çatışma ortamı oluşturmak isteyen Kılıçdaroğlu, 'Kürt' provokasyonundan sonra bu kez de 'Alevi' provokasyonu sahneledi.

    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 3 dakikalık skandal bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek akılalmaz bir algı operasyonuna imza attı.



    Gençlerin aklını bulandırmaya niyetlenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

    Tek bir oyla bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürlen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız, ortak hayallerimizi konuşacağız. "Alevi olmaz" diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin bu eşiği hep birlikte aşalım.


        KİRLİ TİYATRONUN SENARİSTİ KANDİL
        Öte yandan videoda "Samimi bir Müslümanım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu PKK ile de söylem birliği yapmış oldu.


        Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, seccadeyi ayaklar altına aldıktan sonra 'Samimi Müslümanlar' söylemine sığınarak kendisini aklamaya çalışmıştı. PKK elebaşı Murat Karayılan da "Samimi Müslümanlar" söylemine sığınıp 7'li koalisyona 'Müslümanlara oynayın' talimatını vermişti.



        Elebaşı Karayılan, "Mesela özellikle de şimdiye kadar AKP'ye oy verenlere ve insani duygulara sahip samimi Müslümanların hepsine uğramak ve bir çaylarını içmek gerekiyor" demişti.


        Tam da bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Ben Aleviyim. Hak - Muhammed - Ali'yle yetişmiş samimi bir Müslümanım" diyerek sahnelediği kirli oyunun akıl hocasının Kandil olduğu somut bir şekilde gözler önüne serildi.

        Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya alevi dernekleri başta olmak üzere siyasilerden ve vatandaşlardan tepki geldi.

        "SİZ ALEVİNİN TIRNAĞI OLAMAZSINIZ"

        Anadolu Alevi Ocakları Bilim Eğitim İnanç ve Kültür Derneği Genel Başkanı Emrah Uslu, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi. Alevi – Sünni ayrımını tekrar yapmaya çalıştıklarını ifade eden Uslu, "Uzun zamandır anlatmaya çalışıyorum. Önce seccade olayı, hatırlayın bilerek ve kurgulanarak yapıldığını iddia ettim. Niye biliyor musunuz? Alevileri dinsiz, imansız gösterip, toplum tepki göstersin ve Alevileri kutuplaştıralım. Devletine bağlı olmasın Aleviler, devletiyle düşman olması için bir proje. Hiç bir Alevi, PKK ve işbirlikçileriyle işbirliği yapmaz, yapamaz dedim. FETÖ, ya Allah aşkına Alevi toplumuna en büyük zulmü bunlar yapmadı mı? Bu Alevi dediler işe almadılar, ötelediler ayrıştırdılar. Alevilerin en büyük düşmanı FETÖ ve artıklarıdır. Ve maalesef tekrar Alevi - Sünni ayrımını, Alevi kimliğine bürünmüş kişilerle birlikte yapmaya çalışıyorlar. Uyanın uyanın, Alevi toplumu uyanın artık… Gene kurgu Aleviler, Siz gidin Almanya'dan Avrupa'dan alın parayı, dininizi bayrağınızı satın, sonrada Alevi nutuğu atın. Siz Alevi olamazsınız siz Alevinin tırnağı olamazsınız…" açıklamasında bulundu.

        "GENÇLERİN KÖRPE ZİHİNLERİNE 'AYRIMCILIK' ZEHRİ AKITIYORSUNUZ"

        "Türk vatandaşları arasında etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yoktur" diyen Selva Tor, "Devlete ihanet etmiş bir terör örgütüne, o örgütün sempatizanlarına Gazi Meclis'in yolunu açacaksanız, olur da seçilirseniz sinsice bir yerlerde bekleyen Ftipi havuzundan hazineye, askeriyeye, ekonomi yönetimine bürokrat atayacaksınız, sonra ben Aleviyim, mağdurum ama dürüstüm edebiyatı ile gençlerden oy isteyeceksiniz. Riya her yerinizden dökülüyor. Türk vatandaşları arasında etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yoktur. Devletin başına da, ordunun-MİT'in başına da, hasılı Halkı halk adına yöneten makamların hepsine bu ülkenin her evladı gelebilir, seçilebilir ve görev alabilir. Görev almıştır da. İçeride-dışarıda verdiğiniz sözleri, taahhütleri, mutabakat metni adı altındaki mankurt taahhütnamelerinin içindeki ihaneti perdelemek için bu toprağın gençlerinin körpe zihinlerine 'ayrımcılık' zehri akıtıyorsunuz. Gençlerimizin zihinlerine ve duygu dünyalarına seslenirken kullandığınız bu söylemle kendinize iktidar alanı açacağınızı düşünmeniz ise ayrı bir fecaat... Sizin gibi lafın-sözün nereye gittiğini bilmeyen, fark edemeyen, pek de önemsemeyen bir insanın Türk Devletinin başına gelmesi ise Türk milletinin en büyük sınavı olacaktır" dedi.

            "KEŞKE MECLİSTE ALEVİLER İÇİN BİR KEZ ÇALIŞMA YAPSAYDINIZ"

            Esma Ersin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosuna tepki göstererek, "Keşke onca yıllık siyasi hayatınızda Cumhurbaşkanı adayı olana kadar Alevi olduğunuz aklınıza gelseydi, keşke onca yıl mecliste Aleviler için bir kez dahi olsa çalışma yapabilseydiniz, keşke düne kadar partinizdeki Alevi Milletvekili aday sayısını şu anki listeniz kadar düşürmeseydiniz. Lakin keşke" ifadelerine yer verdi.

            "PKK-FETÖ BİRLİKTELİKLERİNİN ÜZERİNİ ALEVİ ÖRTÜSÜ ÖRTEREK GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"

            Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, ortada kimlik siyaseti üzerinden yürüyen bir Cumhurbaşkanlığı tartışmasının olmadığına dikkat çekerek, "Tartışma kimin daha kabiliyetli olduğu üzerine. Biz diyoruz ki; Kılıçdaroğlu'nun kabiliyeti yoktur. Bir diğer husus da şudur; Kemal Kılıçdaroğlu PKK ve FETÖ birlikteliklerinin üzerine bir Alevi örtüsü örterek bunları gizlemeye, kamufle etmeye dönük bir strateji gütmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu amaca giden her yol mubahtır anlayışıyla hareket ediyor. Son günlerde iki konu ortaya attı. İkisi de aslında hiç gündemde olmayan meselelerdi: Kimse HDP'ye oy veren seçmen teröristtir demedi. Kimse Alevilerle ilgili bir tartışma açmadı" dedi.




            BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK ADINA ATILAN SOMUT ADIMLAR
            Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere sayılı bir zaman kala giriştiği Alevi provokasyonunun aksine Türkiye'de son zamanlarda birliği ve kardeşliği pekiştirmek adına olumlu ve somut adımlar atıldı.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.

            Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Erdoğan, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.




            ALEVİ DEDELERİYLE İFTAR
            Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı iftarına katılmış, Alevi dedeleriyle bir araya gelerek güçlük bir kardeşlik mesajı vermişti.

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            Haberler Güncel Haysiyet yoksunu siyaseti deşifre ediyoruz! Kılıçdaroğlu'ndan önce Kürt sonra Alevi provokasyonu: Kirli tiyatronun senaristi Kandil
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