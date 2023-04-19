"GENÇLERİN KÖRPE ZİHİNLERİNE 'AYRIMCILIK' ZEHRİ AKITIYORSUNUZ"

"Türk vatandaşları arasında etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yoktur" diyen Selva Tor, "Devlete ihanet etmiş bir terör örgütüne, o örgütün sempatizanlarına Gazi Meclis'in yolunu açacaksanız, olur da seçilirseniz sinsice bir yerlerde bekleyen Ftipi havuzundan hazineye, askeriyeye, ekonomi yönetimine bürokrat atayacaksınız, sonra ben Aleviyim, mağdurum ama dürüstüm edebiyatı ile gençlerden oy isteyeceksiniz. Riya her yerinizden dökülüyor. Türk vatandaşları arasında etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yoktur. Devletin başına da, ordunun-MİT'in başına da, hasılı Halkı halk adına yöneten makamların hepsine bu ülkenin her evladı gelebilir, seçilebilir ve görev alabilir. Görev almıştır da. İçeride-dışarıda verdiğiniz sözleri, taahhütleri, mutabakat metni adı altındaki mankurt taahhütnamelerinin içindeki ihaneti perdelemek için bu toprağın gençlerinin körpe zihinlerine 'ayrımcılık' zehri akıtıyorsunuz. Gençlerimizin zihinlerine ve duygu dünyalarına seslenirken kullandığınız bu söylemle kendinize iktidar alanı açacağınızı düşünmeniz ise ayrı bir fecaat... Sizin gibi lafın-sözün nereye gittiğini bilmeyen, fark edemeyen, pek de önemsemeyen bir insanın Türk Devletinin başına gelmesi ise Türk milletinin en büyük sınavı olacaktır" dedi.