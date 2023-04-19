Muharrem İnce'den CHP'ye Yüksel Taşkın, Sadullah Ergin ve adaylık tepkisi: Beni tehdit ediyorlar

CHP'YE YÜKSEL TAŞKIN SALVOSU: EY ATATÜRKÇÜLER BUNLARA HADDİNİ BİLDİRMEYECEK MİSİNİZ

CHP'nin İzmir'den Yüksel Taşkın'ı aday göstermesini eleştiren İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün partisi CHP, İzmir birinci sıraya Taraf gazetesinin köşe yazarını koydu. Hayatımda bu kadar içimi acıtan ikinci bir liste olmamıştır. Yüksel Taşkın'ı koymuşlar listeye. Adamın açıklaması şu; 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen birisi İzmir'de liste başı. Ey Atatürkçü İzmirliler, bunlara haddini bildirmeyecek misiniz? Memleket Partisinin görevi Türk istiklal ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bizim görevimiz budur. Memleket Partisi Atatürkçülerin, yurtseverlerin partisidir. Memleket Partisi bu milletin Anadolu'nun, Trakya'nın bağrından kopmuş bir partidir."

SADULLAH ERGİN TEPKİSİ: UTANMAZLIKTA ZİRVE

DEVA'lı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden Çankaya'dan aday gösterilmesinie tepki gösteren Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun Babacan ve Davutoğlu ile ortaklığını da eleştirdi. İnce şunları söyledi;

"Bu Suriyelileri başımıza Davutoğlu bela etmedi mi? Onlarla mı kurtaracak şimdi? Bu kardeşiniz Silivri zindanlarının önünde bu ülkenin ordusunu savunurken Sadullah Ergin Adalet Bakanı idi. Hem de nereye koymuşlar; Çankaya'ya. Utanmazlıkta zirve yapmışlar. Arkadaşlar değişelim, gelişelim ama başkalaşmayalım. Bu başkalaşmaktır, bu çürümektir. Bu aslına ihanettir. Bu Atatürk'e ihanettir. Sayın Kılıçdaroğlu 'Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanı' diyordu. Babacan, Irak'a ilk bomba düştüğünde 'Milyar dolarlar bize yağacak' diyordu. Kılıçdaroğlu da diyordu ki 'Bu Babacan'ı Yüce Divana göndereceğim'. Şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak ama dün çok güldüm. Dün Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, 'O Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri getireceğim'. Ben de diyorum ki 'Davutoğlu'yla getirin'. Çünkü onun başbakanlığında kaçırdılar Süleyman Şah'ı."

BENİ TEHDİT EDİYORLAR

Adaylığını eleştirenlere tepki gösteren İnce, "Şimdi bir yeni moda başladı. 'Çekilin, bir kişi aday olacak, başka kimse olamaz' Ya böyle bir dünya var mı? Ya sen kendine güvenmiyor musun? Niye çekiliyor. Çık aday ol, al, ikna et. Hayır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun tek aday olmak istediğine dikkat çeken İnce, "Yok böyle bir dünya. Şimdi hesap yapıyorlar, aklı sıra beni tehdit ediyorlar. Tehdit de şu; 'Bak seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz' Dertleri seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk yine. Orayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada." ifadelerini kullandı.