Ekrem İmamoğlu'nun 'rejim değişikliği' çıkışının şifreleri | CHP - HDP(Yeşil Sol) - Kandil hattında söylem birliği: Cumhuriyet hedefte

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da (Yeşil Sol) tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
Bilindiği üzere HDP'li Sırrı Sakık da "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." demişti.
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP - HDP - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi.
"REJİMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ" İTİRAFI
Siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakıp il il gezen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu seçim bir rejim değişikliği" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, "Bu seçimde bir partiye oy vermeyceksiniz. Medeniyet seçimi yapacaksınız medeniyet. Bu seçim bir rejim değişikliği" dedi.