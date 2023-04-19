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    • 19.04.2023 19:18
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    Ekrem İmamoğlu'nun 'rejim değişikliği' çıkışının şifreleri | CHP - HDP(Yeşil Sol) - Kandil hattında söylem birliği: Cumhuriyet hedefte

    CHP - HDPKK(Yeşil Sol) - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi. 2023 emelleri doğrultusunda İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakıp il il gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu seçim bir rejim değişikliği" çıkışında bulundu. Bilindiği üzere CHP'nin oy uğruna pazarlık masasına oturuğu HDPKK, "Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" açıklamasını yapmıştı. Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" demişti. Kandil'deki büyükbaş kalleşlerden biri olan Sabri Ok da "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulunmuştu. İmamoğlu'nun "rejim değişikliği" itirafıyla CHP - HDP(Yeşil Sol) - Kandil üçlüsünün birlikte hareket ettiği bir kez daha tescillendi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’nun ’rejim değişikliği’ çıkışının şifreleri

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da (Yeşil Sol) tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

    Bilindiği üzere HDP'li Sırrı Sakık da "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." demişti.



    Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP - HDP - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi.

    "REJİMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ" İTİRAFI
    Siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakıp il il gezen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu seçim bir rejim değişikliği" ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu, "Bu seçimde bir partiye oy vermeyceksiniz. Medeniyet seçimi yapacaksınız medeniyet. Bu seçim bir rejim değişikliği" dedi.

        BÖLÜCÜLÜK TEMELLİ KİRLİ PAZARLIK DENKLEMİ
        Bilindiği üzere CHP'nin oy uğruna pazarlık masasına oturuğu HDPKK, "Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" açıklamasını yapmıştı. Kandil'deki büyükbaş kalleşlerden biri olan Sabri Ok da "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulunmuştu.

        Ekrem İmamoğlu'un "rejim değişikliği" itirafıyla CHP - HDP(Yeşil Sol) - Kandil hattındaki bölücülük temelli kirli denklem bir kez daha açığa çıkmış oldu.



        "KANDİL'LE MÜZAKERE ETMEYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR"
        Durum öyle vahkim ki bölücüler yerel özerklik vaadi aldıkları Kemal Kılıçdaroğlu'na 'anayasayı değiştireceksin' baskısı da yapıyor.

        Bu durumun destekleyen somut bir örneği sizler için hatırlatalım;

        HDP'nin yedek lastiği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söylemişti.

        Bir başka Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" demişti.

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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun 'rejim değişikliği' çıkışının şifreleri | CHP - HDP(Yeşil Sol) - Kandil hattında söylem birliği: Cumhuriyet hedefte
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