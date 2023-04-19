Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki iftar programında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de vatandaşlarla ve gençlerle buluştuğu iftar programında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Fitne tüccarlarına prim vermeyeceğiz. Siayasi rekatbet,i siyasi husumete dönüştürmek isteyenlerin oyununa gelmeceyeceğiz. Biz bugünlere seccadenin üzerinde ayakkabı ile dolaşarak kıble arayanlarla değil, kıblesinin kabe olduğunu bilenlerle geldik.
Başkan Erdoğan: Bugünlere seccade üzerinde ayakkabı ile dolaşarak kıble arayanlarla değil tam aksine kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik.
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