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    • 19.04.2023 20:51
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki iftar programında önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de vatandaşlarla ve gençlerle buluştuğu iftar programında konuşuyor.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de vatandaşlarla ve gençlerle buluştuğu iftar programında konuşuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    Fitne tüccarlarına prim vermeyeceğiz. Siayasi rekatbet,i siyasi husumete dönüştürmek isteyenlerin oyununa gelmeceyeceğiz. Biz bugünlere seccadenin üzerinde ayakkabı ile dolaşarak kıble arayanlarla değil, kıblesinin kabe olduğunu bilenlerle geldik.

    Başkan Erdoğan: Bugünlere seccade üzerinde ayakkabı ile dolaşarak kıble arayanlarla değil tam aksine kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik.

    Detaylar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki iftar programında önemli açıklamalar
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