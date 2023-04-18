Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz söylemlerine Haluk Bayraktar'dan net cevap: Firmamızı kimseye satmayız





"MİLLET SAHİP ÇIKTIĞI SÜRECE BU İŞLER DURDURULAMAZ"

Kızılelma harp arenasında yeni destek. Bu uçuşlar esnasından binlerce parametreler var. Bugünkü uçuşta Kızılelma ilk defa ön ve arka tekerlerini açarak uçuşunu yaptı. Test uçuşları Teorik ortamda yapılan tüm çalışmaları pratikte de doğrulanması anlamına geliyor. Bayraktar TB3'ünde test uçuşlarını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl boyunca TCG Anadolu gemisine TB3 ve Kızılelma'nın iniş kalkışları için çalışacağız. Bu noktaya adım adım, kendini ispatlaya ispatlaya geldik. Millet sahip çıktığı sürece ben bu işlerin durdurulamayacağını düşünüyorum. Son 3 yılda tek bir ürünle savunma sanayiinde ihracat rekoru kırıyoruz ben buna neden saldırıldığını anlayamıyorum.



ALİ BABACAN: DOKUNACAĞIZ

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Babacan, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" demişti.