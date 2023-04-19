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    • 19.04.2023 23:35
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    HDPKK'lı Berdan Öztürk'ten skandal vaat: Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceğiz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun adayı olmasının ardından HDPKK'lı isimler bölücü vaat ve taleplerini yüksek sesle dillendirir oldu. Son olarak HDP'li Berdan Öztürk yaptığı skandal açıklamada bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadinde bulundu. Rezil ifadeler kullanara terör sözcülüğüne soyunan Berdan Öztürk, "İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz" dedi.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’den gaz alan böğürüyor!

    Kirli pazarlıklar ve büyük kavgalar sonrası CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Kılıçdaroğlu adaylık ilanının ardından koalisyonun gizli ortağı HDP ile artık açık temaslara başladı.

    HDP VE PKK 7'Lİ KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK VERDİ
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş gibi HDP'li isimlerden peş peşe destek mesajları gelirken terör örgütü PKK elebaşları da Kandil'den "Yolunuz açık" mesajı vererek Başkan Erdoğan ve Türkiye düşmanlığında birleşti.

    PERVİN BULDAN: AÇIK AÇIK İLAN EDECEĞİZ
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu'nun adını resmen açıklayacaklarını ima eden bir açıklama yaptı.

    Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." dedi.

    CHP ise HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük ve "özerklik" vaadinde bulunurken HDP'den skandal bir açıklama daha geldi.

    HDP'Lİ BERDAN ÖZTÜRK'TEN TERÖRİSTBAŞINA ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ!
    HDP'li Berdan Öztürk "14 Mayıs'ta bu zulme dur demek için Meclis'e gideceğiz." diyerek "Bir oy barış için olacak. İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

        "BİZİM BU SİSTEMLE DERDİMİZ VAR"
        Öztürk şunları söyledi:

        "14 Mayıs bizim için tarihi bir seçim, bu yüzden her ses ve her oy önemli. İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz. Bizim bu sistemle derdimiz var. 100 yıllardır biz bedelini verdik."
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