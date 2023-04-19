HDPKK'lı Berdan Öztürk'ten skandal vaat: Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceğiz

"BİZİM BU SİSTEMLE DERDİMİZ VAR"

Öztürk şunları söyledi:

"14 Mayıs bizim için tarihi bir seçim, bu yüzden her ses ve her oy önemli. İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz. Bizim bu sistemle derdimiz var. 100 yıllardır biz bedelini verdik."