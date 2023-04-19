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    • 19.04.2023 13:08
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    PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 7'li koalisyona yeni talimat! Kılıçdaroğlu'nun "samimi Müslümanlar" sözleriyle takiye ve gizli tehdit: "Evlere gidin"

    Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi uzantısı HDP ile görüşmesi sonrası PKK'nın elebaşlarından gelen destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Son dönemdeki operasyonlarla bitme noktasına gelen PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ı seçimi kaybetme korkusu sardı. 7'li koalisyona talimat veren Karayılan, ev ev ziyaretlerin yapılmasını istiyor. Daha da ileri giden Karayılan, adeta gizli bir tehditte bulunarak AK Parti'ye oy veren vatandaşlarla çay içilmesini öneriyor. Karayılan, bu talimatları verirken Kılıçdaroğlu'nun seccade rezaleti sonrası kullandığı, "samimi Müslümanlar" ifadesini kullanıyor.

    takvim.com.tr
    Elebaşından 7’li koalisyona yeni talimat!

    Türkiye 14 Mayıs'taki seçimler adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmen Kandil'in hamisi oldu. Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi uzantısı HDP ile görüşmesi sonrası PKK'nın elebaşlarından gelen destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.


    PKK ELEBAŞI KARAYILAN'DAN 7'Lİ KOALİSYONA YENİ TALİMAT
    Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi üyesi elebaşı Murat Karayılan, terör örgütünün sözde televizyon kanalında canlı yayına katıldı. Seçimi kaybetme korkusuyla canlı yayında 7'li koalisyona talimatlar veren elebaşı Karayılan, "Seçim süreci açısından çok fazla hayallere kapılmamak gerekir diye düşünüyorum, ancak Türkiye sol demokrasi güçleri ve Kürt halkı bu süreçte kendini çok daha fazla güçlendirebilir. Halkımız hiçbir şeyi başkasından beklememeli, kendisine güvenmelidir. " dedi.

    KANLI İTTİFAKI İTİRAFI: KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE GÜÇLERİ
    Kürt vatandaşların adını kanlı örgütle bir tutmaya kalkan Karayılan, "İşte bunun için buradaki en önemli husus, yurtsever-demokratik güçlerin kendi kendilerini güçlendirmesidir. Çalışmaları, büyümeleri, Meclis'e daha fazla kişiyi taşımaları önemli. Bu kesimler kendilerini güçlendirir ve Türkiye siyasetinde daha etkin olurlarsa işte o zaman birçok şeyin önünü de açabilirler. Bunun için de kimseden beklentiye girmeden kendi öz güçlerine dayanmalıdırlar. Bunun için halkımızın, demokratik çevrelerin, Kürdistan ve Türkiyeli ittifak güçlerinin çalışması gerekiyor." diyerek CHP ve terörün siyasi ayağı HDP arasındaki ittifakı adeta itiraf etti. Bilindiği gibi son dönemdeki operasyonlarla PKK bitme noktasına gelmişti.



        AK PARTİ SEÇMENİNE GİZLİ TEHDİT: EV EV DOLAŞIN!
        CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yaptığı gibi takiye yapılmasını vurgulayan ve bunun için AK Parti'nin güçlü olduğu bölgelerdeki evlere gidilmesi gerektiğini belirten Karayılan adeta seçmenleri tehdit etti. Bu bölgelere gidip evlerde çay için talimatı veren elebaşı Karayılan, "Elbette mitingler ve medya konuşmaları da gereklidir fakat insanlarımız duygusaldır; ev ev ziyaret etmek, tüm köyleri dolaşmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU İLE BENZER TAKİYE: SAMİMİ MÜSLÜMANLAR
        "Samimi Müslümanlar"         sözleriyle takiye yapan Kılıçdaroğlu'nun seccade rezaleti sonrası yaptığı açıklamalara benzer açıklamalar yapan Karayılan, AK Parti'ye saldırdı. Kanlı eylemlerini gizlemek için devleti suçlayarak, "Mesela özellikle de şimdiye kadar AKP'ye oy verenlere ve insani duygulara sahip samimi Müslümanların hepsine uğramak ve bir çaylarını içmek gerekiyor. Niye? Çünkü AKP'nin yaptığı şeylerin ne insanlıkla, ne İslamiyet'le, ne de hukukla alakası var." diyen Karayılan, "Bırakın tüm milleti aç bırakmalarını ve halkımızı bir ekmeğe, bir soğana muhtaç etmelerini; halkımıza karşı yürütülen merhametsizliği ve vicdansızlığı tüm Kürtler görmeli. Her korucu da bunu görmeli; şimdiye kadar AKP'nin yanında yer alan herkes de bunu görmeli. Dolayısıyla çalışan insanlarımız bu kesimlere gitmeli; onların evlerine uğramalı ve bu temelde çalışmalı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

        Kılıçdaroğlu adaylığı açıklandıktan hemen sonra ilk iş olarak HDPKK ile pazarlık masasına oturmak olmuştu. O andan itibaren ise PKK elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yağmıştı.

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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Güncel PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 7'li koalisyona yeni talimat! Kılıçdaroğlu'nun "samimi Müslümanlar" sözleriyle takiye ve gizli tehdit: "Evlere gidin"
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