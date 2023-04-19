PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 7'li koalisyona yeni talimat! Kılıçdaroğlu'nun "samimi Müslümanlar" sözleriyle takiye ve gizli tehdit: "Evlere gidin"

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimler adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmen Kandil'in hamisi oldu. Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi uzantısı HDP ile görüşmesi sonrası PKK'nın elebaşlarından gelen destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.
PKK ELEBAŞI KARAYILAN'DAN 7'Lİ KOALİSYONA YENİ TALİMAT
Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi üyesi elebaşı Murat Karayılan, terör örgütünün sözde televizyon kanalında canlı yayına katıldı. Seçimi kaybetme korkusuyla canlı yayında 7'li koalisyona talimatlar veren elebaşı Karayılan, "Seçim süreci açısından çok fazla hayallere kapılmamak gerekir diye düşünüyorum, ancak Türkiye sol demokrasi güçleri ve Kürt halkı bu süreçte kendini çok daha fazla güçlendirebilir. Halkımız hiçbir şeyi başkasından beklememeli, kendisine güvenmelidir. " dedi.
KANLI İTTİFAKI İTİRAFI: KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE GÜÇLERİ
Kürt vatandaşların adını kanlı örgütle bir tutmaya kalkan Karayılan, "İşte bunun için buradaki en önemli husus, yurtsever-demokratik güçlerin kendi kendilerini güçlendirmesidir. Çalışmaları, büyümeleri, Meclis'e daha fazla kişiyi taşımaları önemli. Bu kesimler kendilerini güçlendirir ve Türkiye siyasetinde daha etkin olurlarsa işte o zaman birçok şeyin önünü de açabilirler. Bunun için de kimseden beklentiye girmeden kendi öz güçlerine dayanmalıdırlar. Bunun için halkımızın, demokratik çevrelerin, Kürdistan ve Türkiyeli ittifak güçlerinin çalışması gerekiyor." diyerek CHP ve terörün siyasi ayağı HDP arasındaki ittifakı adeta itiraf etti. Bilindiği gibi son dönemdeki operasyonlarla PKK bitme noktasına gelmişti.