PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 7'li koalisyona yeni talimat! Kılıçdaroğlu'nun "samimi Müslümanlar" sözleriyle takiye ve gizli tehdit: "Evlere gidin"

KILIÇDAROĞLU İLE BENZER TAKİYE: SAMİMİ MÜSLÜMANLAR

"Samimi Müslümanlar" sözleriyle takiye yapan Kılıçdaroğlu'nun seccade rezaleti sonrası yaptığı açıklamalara benzer açıklamalar yapan Karayılan, AK Parti'ye saldırdı. Kanlı eylemlerini gizlemek için devleti suçlayarak, "Mesela özellikle de şimdiye kadar AKP'ye oy verenlere ve insani duygulara sahip samimi Müslümanların hepsine uğramak ve bir çaylarını içmek gerekiyor. Niye? Çünkü AKP'nin yaptığı şeylerin ne insanlıkla, ne İslamiyet'le, ne de hukukla alakası var." diyen Karayılan, "Bırakın tüm milleti aç bırakmalarını ve halkımızı bir ekmeğe, bir soğana muhtaç etmelerini; halkımıza karşı yürütülen merhametsizliği ve vicdansızlığı tüm Kürtler görmeli. Her korucu da bunu görmeli; şimdiye kadar AKP'nin yanında yer alan herkes de bunu görmeli. Dolayısıyla çalışan insanlarımız bu kesimlere gitmeli; onların evlerine uğramalı ve bu temelde çalışmalı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.