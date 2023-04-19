AK Parti'nin milletvekili aday listesinde 3 isim değişti!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçime katılacak partiler ile milletvekili kesin aday listesini internet sitesinde yayımladı
(Fotoğrafta Muhammet Enes Savaş)
İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine AK Parti MKYK üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.