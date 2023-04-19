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    AK Parti'nin milletvekili aday listesinde 3 isim değişti!

    AK Parti'nin milletvekili aday listesinde, İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 3. Bölge 8. sırada aday gösterildi.

    AK Parti’nin aday listesinde 3 isim değişti

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçime katılacak partiler ile milletvekili kesin aday listesini internet sitesinde yayımladı



    (Fotoğrafta Bayram Şenocak)

    Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kararına göre, AK Parti'nin geçici aday listesindeki İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi.



    (Fotoğrafta Muhammet Enes Savaş)

    İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine AK Parti MKYK üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.
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        Haberler Güncel AK Parti'nin milletvekili aday listesinde 3 isim değişti!
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