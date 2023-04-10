Gayri milli koalisyon gayri milli Saadet! Temel Karamollaoğlu'ndan zaman ayarlı provokasyon: Savunma sanayi, SİHA ve uçakları hedef aldı







DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİNİN HİZMETE GİRDİĞİ GÜN ZAMAN AYARLI PROVOKASYON

Öte yandan yerli ve milli projelerin hedef alınması zaman ayarlı bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. Bilindiği üzere dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmete girdi.

Erdoğan tam bağımsız savunma sanayii hedeflerine emin adımlarla gittiklerine dikkat çekti ve "Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren ve idame eden 10 ülkeden biri olması, kuru bir slogan değil, gurur duyulacak bir başarıdır" ifadelerini kullandı.



TCG Anadolu Gemisi uçuş güvertesinde Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı da hazır ve nazır konumda idi. O anlar büyük beğeni toplarken Türk milletine gurur vesilesi oldu.