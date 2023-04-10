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    • 10.04.2023 23:18
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    Gayri milli koalisyon gayri milli Saadet! Temel Karamollaoğlu'ndan zaman ayarlı provokasyon: Savunma sanayi, SİHA ve uçakları hedef aldı

    Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmete girdi. 7'li koalisyon ise gayrı milli bir tutum sergileyerek zaman ayarlı bir provokasyona soyundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, rüştünü savaş alanlarında ispat eden SİHA'ları ve Milli Savunma Hamlesinin göz bebeği savaş uçaklarımızı hedef aldı. Karamollaoğlu, "SİHA’lar yapıldı ama bu Tayyip Bey'in değil SİHA’yı yapanların başarısı. Uçakları var, motoru nerede?" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Gayrı milli koalisyon gayrı milli Saadet!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli ve yıkım odaklı siyasetine maruz kalıyor.

    Adaylık krizinden sonra liste kriziyle boğuşan koalisyon kaosu perdelemek için kolları sıvadı. Bu kapsamda zaman ayarlı bir provokasyon dolaşıma sokuldu, yerli ve milli projeler hedefe kondu.




    SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNİ KARALADI
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, birbirinden skandal açıklamalarda bulundu.

    Karamollaoğlu, savunma sanayiinde hayata geçirilen devrim niteliğindeki projeleri karalayarak "Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, hepsi hikaye" ifadelerini kullandı.

    SİHA'LARI VE YERLİ SAVAŞ UÇAĞINI HEDEF ALDI
    Saadet Partisi Genel Başkanı, rüştünü savaş alanlarında ispat eden SİHA'ları ve Milli Savunma Hamlesinin göz bebeği yerli ve milli savaş uçaklarımızı da hedef aldı.

    Karamollaoğlu, "SİHA'lar yapıldı ama bu Tayyip Bey'in değil SİHA'yı yapanların başarısı. Uçakları var, motoru nerede?" dedi.




    DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİNİN HİZMETE GİRDİĞİ GÜN ZAMAN AYARLI PROVOKASYON
    Öte yandan yerli ve milli projelerin hedef alınması zaman ayarlı bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. Bilindiği üzere dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmete girdi.

    Erdoğan tam bağımsız savunma sanayii hedeflerine emin adımlarla gittiklerine dikkat çekti ve "Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren ve idame eden 10 ülkeden biri olması, kuru bir slogan değil, gurur duyulacak bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

    TCG Anadolu Gemisi uçuş güvertesinde Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı da hazır ve nazır konumda idi. O anlar büyük beğeni toplarken Türk milletine gurur vesilesi oldu.




        "Milli Görüş'ün temsilcisiyiz" naraları atıp gayrı milli bir tutum sergileyen Saadet Partisi'nin yerli ve milli projeleri hedef alan zaman ayarlı provokasyonu böylelikle tescillenmiş oldu.

        Saadet Partisi'nin yanı sıra 7'li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partisi'nin de milli projelere alerjisi mevcut.

        Bu durumu somut örneklerle ele alalım;

        "BAYKAR'A DOKUNACAĞIZ" İMASI
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geride bıraktığımız aylarda Türkiye'nin göğsünü kabartan başarılara imza atan İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı siyasete malzeme edip iktidara gelmeleri durumunda 'dokunacak'larını söylemişti.



        "SEN GİT ÇOCUK BEZİ SATMAYA DEVAM ET"
        Bu skandal açıklama toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

        Aslında BAYKAR'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleriyle savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkileri üzerinden BAYKAR'ı hedef alabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya da hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et, üzgünüm 15 sene yanımda yer aldı ama benden bir şey alamadı.

            TOGG HAZIMSIZLIĞI
            Babacan sadece SİHA'ları değil yerli otomomobili de karalayıp "Togg yerli değil" algısını yaymak için kolları sıvamıştı.

            CHP yandaşı KRT'de açıklama yapan Babacan, TOGG'un yerli olmadığını iddia ederek "Dizaynını bile yurt dışına yaptırdınız. Pek çok parçasını dışarıdan ithal ettiniz. Yerli parçası ve yerli katma değer oranı sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil demek imkansız" demişti.
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            Haberler Güncel Gayri milli koalisyon gayri milli Saadet! Temel Karamollaoğlu'ndan zaman ayarlı provokasyon: Savunma sanayi, SİHA ve uçakları hedef aldı
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