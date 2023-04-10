Gayri milli koalisyon gayri milli Saadet! Temel Karamollaoğlu'ndan zaman ayarlı provokasyon: Savunma sanayi, SİHA ve uçakları hedef aldı

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli ve yıkım odaklı siyasetine maruz kalıyor.
Adaylık krizinden sonra liste kriziyle boğuşan koalisyon kaosu perdelemek için kolları sıvadı. Bu kapsamda zaman ayarlı bir provokasyon dolaşıma sokuldu, yerli ve milli projeler hedefe kondu.
SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNİ KARALADI
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, birbirinden skandal açıklamalarda bulundu.
Karamollaoğlu, savunma sanayiinde hayata geçirilen devrim niteliğindeki projeleri karalayarak "Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, hepsi hikaye" ifadelerini kullandı.
SİHA'LARI VE YERLİ SAVAŞ UÇAĞINI HEDEF ALDI
Saadet Partisi Genel Başkanı, rüştünü savaş alanlarında ispat eden SİHA'ları ve Milli Savunma Hamlesinin göz bebeği yerli ve milli savaş uçaklarımızı da hedef aldı.
Karamollaoğlu, "SİHA'lar yapıldı ama bu Tayyip Bey'in değil SİHA'yı yapanların başarısı. Uçakları var, motoru nerede?" dedi.
DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİNİN HİZMETE GİRDİĞİ GÜN ZAMAN AYARLI PROVOKASYON
Öte yandan yerli ve milli projelerin hedef alınması zaman ayarlı bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. Bilindiği üzere dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmete girdi.
Erdoğan tam bağımsız savunma sanayii hedeflerine emin adımlarla gittiklerine dikkat çekti ve "Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren ve idame eden 10 ülkeden biri olması, kuru bir slogan değil, gurur duyulacak bir başarıdır" ifadelerini kullandı.
TCG Anadolu Gemisi uçuş güvertesinde Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı da hazır ve nazır konumda idi. O anlar büyük beğeni toplarken Türk milletine gurur vesilesi oldu.