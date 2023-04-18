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    • 18.04.2023 22:46
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    Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Sudan'daki gelişmeleri görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Görüşmede Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İki cumhurbaşkanı, kardeş ülke Sudan'daki tehlikeli ve üzücü gelişmeleri görüştü. Görüşmede, durumun siyasi olarak kontrol altına alınması ve bu mübarek Ramazan ayında kardeşler arasındaki çatışmanın durdurulması için bir çözüm bulmanın yolları ele alındı ve diyalogun önemi vurgulandı.” denildi.

    Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme

    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.



    Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

    Açıklamada, "İki cumhurbaşkanı, kardeş ülke Sudan'daki tehlikeli ve üzücü gelişmeleri görüştü. Görüşmede, durumun siyasi olarak kontrol altına alınması ve bu mübarek Ramazan ayında kardeşler arasındaki çatışmanın durdurulması için bir çözüm bulmanın yolları ele alındı ve diyalogun önemi vurgulandı." denildi.



    Tebbun ile Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirmenin yollarını da görüştüğü belirtilen açıklamada, liderlerin Ramazan Bayramı münasebetiyle tebrikleştiği kaydedildi.
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