7'li koalisyonun "üretimini durduracağız" dediği SİHA'lardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

CHP'nin liderliğini yaptığı 7'lı koalisyonun, HDP tabanından oy alabilmek amacıyla 'dokunacağız" dediği SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı), son 5 yıl içerisinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirdi.
Fotoğrafta: Ali Haydar Kaytan
ELEBAŞI ÖCALAN'LA PKK'YI KURAN ALİ HAYDAR KAYTAN 2021'DE KANDİL'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Örgütün en önemli kayıplarından biri de terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'yı kuran Ali Haydar Kaytan'ın 18 Kasım 2021'de Kandil'de etkisiz hale getirilmesi oldu.
Fotoğrafta: PKK/KCK'nın 41 kişilik lider kadrosunda bulunan Rıza Altun
Operasyonlarda, etkisiz hale getirilenler arasında PKK/KCK'nın 41 kişilik lider kadrosunda bulunan Rıza Altun ile Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin de yer alıyor.