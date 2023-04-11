7'li koalisyonun "üretimini durduracağız" dediği SİHA'lardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

PKK'nın Sincar Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, PKK Mahmur- Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Mehmet Erdoğan, Öcalan ile birlikte PKK'yı kuran Ali Haydar Kaytan, Engin Karaaslan, İsmail Özden, Ulaş Doğan, Beraat Afşin, Metin Arslan, Murat Kalko, Gülizar Tural, Söylemez Yaşar, Hasan Adır, Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed, Servet Aydın, Yahya Duman, Fazıl Botan, Yusif Mehmud Rebani, Fırat Şişman ve Ulaş Doğan, Mehmet Aydın, KCK Yürütme Konseyi üyesi Rıza Altun, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş gibi Kandil için önemli olan teröristler etkisiz hale getirildi.

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