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    • 11.04.2023 07:46
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    • 11.04.2023 07:46
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    7'li koalisyonun "üretimini durduracağız" dediği SİHA'lardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

    Terörün örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte kirli bir ittifaka imza atan CHP'nin başını çektiği 7'li koalisyonun "biz iktidara geldiğimizde üretimini durduracağız" dedikleri SİHA'lar son 5 yıl içerisinde PKK'ya ağır darbe vurdu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte terörle mücadele daha etkili bir şekilde yapılırken, TSK ve MİT'in ortak operasyonlarında kullanılan SİHA ile İHA'lar, Irak ve Suriye'de PKK'nın elebaşlarının yer aldığı beyin takımını çökertti.

    takvim.com.tr
    SİHA’lardan terör örgütü PKK’ya ağır darbe!

    CHP'nin liderliğini yaptığı 7'lı koalisyonun, HDP tabanından oy alabilmek amacıyla 'dokunacağız" dediği SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı), son 5 yıl içerisinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirdi.

    Fotoğrafta: Ali Haydar Kaytan

    ELEBAŞI ÖCALAN'LA PKK'YI KURAN ALİ HAYDAR KAYTAN 2021'DE KANDİL'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Örgütün en önemli kayıplarından biri de terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'yı kuran Ali Haydar Kaytan'ın 18 Kasım 2021'de Kandil'de etkisiz hale getirilmesi oldu.



    Fotoğrafta: PKK/KCK'nın 41 kişilik lider kadrosunda bulunan Rıza Altun

    Operasyonlarda, etkisiz hale getirilenler arasında PKK/KCK'nın 41 kişilik lider kadrosunda bulunan Rıza Altun ile Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin de yer alıyor.

        Fotoğrafta: Sofi Nurettin

        Sabah'ta yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranan PKK/YPG çatısı altında bulunan KJB'nin sözde yürütme konseyi üyesi Filiz Arslan,

        PKK'nın Sincar Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, PKK Mahmur- Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Mehmet Erdoğan, Öcalan ile birlikte PKK'yı kuran Ali Haydar Kaytan, Engin Karaaslan, İsmail Özden, Ulaş Doğan, Beraat Afşin, Metin Arslan, Murat Kalko, Gülizar Tural, Söylemez Yaşar, Hasan Adır, Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed, Servet Aydın, Yahya Duman, Fazıl Botan, Yusif Mehmud Rebani, Fırat Şişman ve Ulaş Doğan, Mehmet Aydın, KCK Yürütme Konseyi üyesi Rıza Altun, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş gibi Kandil için önemli olan teröristler etkisiz hale getirildi.

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        Haberler Güncel 7'li koalisyonun "üretimini durduracağız" dediği SİHA'lardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
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