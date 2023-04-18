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    • 19.04.2023 00:18
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    Başkan Erdoğan canlı yayında gösterdi: Kılıçdaroğlu başarısızlığın kitabını yazmış...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığı dönemde yazdığı bir kitabı gösteren Başkan Erdoğan, "SSK döneminde bay bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu başarısızlığın kitabını yazmış...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığı dönemde yazdığı "Vur ama dinle" isimli kitabı gösteren Başkan Erdoğan, "SSK döneminde bay bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış." ifadelerini kullandı.

    HERKES BAŞARISINI YAZAR BAY BAY KEMAL NASIL BATIRDIĞINI YAZMIŞ
    Erdoğan kitabı göstererek şunları söyledi;

    "Bu Bay Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu dönem hazırladığı kitap... İçinde neler var neler var... Burada Bay Bay Kemal'in bizzat kendi ağzından başarısızlığının itirafı var. Bu aczin ifadesi... Herkes başına geçtiği kurumun başarısını kitaplaştırır. Bay Bay Kemal ise SSK'yı nasıl batırdığını, yani başarısızlığın kitabını yazmış. Şaka değil gerçek. SSK hastanelerin o dönemdeki rezil haline uydurma bahaneler içeren 'vur ama dinle' isimli broşürü hazırlamış. Öyle pişkin ki başarısızlığı da kabul edemiyor."

    KILIÇDAROĞLU'NUN SSK PERFORMANSI
    Genel müdürlük görevini 7 yıl yürüten Kılıçdaroğlu, SSK'yı dibe doğru sürükledi.

    1990'ların başında yüzde 15 bütçe fazlası veren SSK, sonrasında hızla açık vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, 1992 yılında genel müdürlüğe başladığında kurumun 373 milyon dolar bütçe açığı vardı.

    Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bıraktığı 1999 yılında ise bütçe açığı 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi.

    1999 yılında SSK'nın bütçesine oranla açığı yüzde 31 yükseldi. Hatta 1995'te bu oran yüzde 37'ye kadar açıldı.

        PRİMLER GİDERLERİ KARŞILAMADI
        Uluslararası anlamda sosyal sigortacılığın karşılaştırma kriterlerinden biri olan prim gelirlerinin giderleri karşılaştırmasında da Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı. Kılıçdaroğlu döneminde bu oranda yüzde 25'lik bir azalma olduğu tespit edildi.

        Kılıçdaroğlu gürevi devraldığında prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 olurken, 99 yılında ise bu oran yüzde 55 seviyesine geriledi.

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