Başkan Erdoğan canlı yayında gösterdi: Kılıçdaroğlu başarısızlığın kitabını yazmış...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığı dönemde yazdığı "Vur ama dinle" isimli kitabı gösteren Başkan Erdoğan, "SSK döneminde bay bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış." ifadelerini kullandı.
HERKES BAŞARISINI YAZAR BAY BAY KEMAL NASIL BATIRDIĞINI YAZMIŞ
Erdoğan kitabı göstererek şunları söyledi;
"Bu Bay Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu dönem hazırladığı kitap... İçinde neler var neler var... Burada Bay Bay Kemal'in bizzat kendi ağzından başarısızlığının itirafı var. Bu aczin ifadesi... Herkes başına geçtiği kurumun başarısını kitaplaştırır. Bay Bay Kemal ise SSK'yı nasıl batırdığını, yani başarısızlığın kitabını yazmış. Şaka değil gerçek. SSK hastanelerin o dönemdeki rezil haline uydurma bahaneler içeren 'vur ama dinle' isimli broşürü hazırlamış. Öyle pişkin ki başarısızlığı da kabul edemiyor."
KILIÇDAROĞLU'NUN SSK PERFORMANSI
Genel müdürlük görevini 7 yıl yürüten Kılıçdaroğlu, SSK'yı dibe doğru sürükledi.
1990'ların başında yüzde 15 bütçe fazlası veren SSK, sonrasında hızla açık vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, 1992 yılında genel müdürlüğe başladığında kurumun 373 milyon dolar bütçe açığı vardı.
Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bıraktığı 1999 yılında ise bütçe açığı 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi.
1999 yılında SSK'nın bütçesine oranla açığı yüzde 31 yükseldi. Hatta 1995'te bu oran yüzde 37'ye kadar açıldı.