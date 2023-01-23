SİHA'lara 'dokunacaklarını' ilan eden Ali Babacan'ın DEVA Partisi tehditte vites yükseltti! Başkan Erdoğan'ı 'yargılayacağız' iması

Türkiye, 2023 seçimlerine giderayak muhalefetin yalan, iftira ve tehdit diliyle temellendirilmiş kirli diline maruz kalıyor.
11 ayda 10 kez bir araya gelen 6'lı masa bileşenleri kısır siyasetlerini ve adaylık kaosunu perdelemek için milli gururumuz olan projelere dil uzatıyor, mesnetsiz iddialar üzerinden milli iradeyi hedef gösteriyor.
Bunun son örneği DEVA Partisi'nin eylemleri ile bir kez daha perçinlendi.
TEHDİTTE VARAN 1: SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ
Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan, BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef almış ve iktidara gelmeleri durumunda 'dokunacak'larını söyledi.
Babacan'ın infial uyandıran bu sözleri toplumun her kesiminince tepkiyle karşılandı.
"CAHİL ADAM! SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya. Sen git çocuk bezi sat" ifadelerini kullandı.