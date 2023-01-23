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    • 23.01.2023 18:11
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    • 23.01.2023 18:26
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    SİHA'lara 'dokunacaklarını' ilan eden Ali Babacan'ın DEVA Partisi tehditte vites yükseltti! Başkan Erdoğan'ı 'yargılayacağız' iması

    HDP'ye şirin gözükmek adına "SİHA'lara dokunacağız" diyerek BAYKAR'ı hedef alan Ali Babacan'ın DEVA Partisi tehditte vites yükseltti. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, milli iradenin temsilcisi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Bugün kantarın ayarını bozarsanız gün gelir o kantar sizi de tartar" açıklamasını yaptı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    DEVA Partisi tehditte vites yükseltti! Başkan Erdoğan...

    Türkiye, 2023 seçimlerine giderayak muhalefetin yalan, iftira ve tehdit diliyle temellendirilmiş kirli diline maruz kalıyor.

    11 ayda 10 kez bir araya gelen 6'lı masa bileşenleri kısır siyasetlerini ve adaylık kaosunu perdelemek için milli gururumuz olan projelere dil uzatıyor, mesnetsiz iddialar üzerinden milli iradeyi hedef gösteriyor.

    Bunun son örneği DEVA Partisi'nin eylemleri ile bir kez daha perçinlendi.

    TEHDİTTE VARAN 1: SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ
    Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan, BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef almış ve iktidara gelmeleri durumunda 'dokunacak'larını söyledi.



    Babacan'ın infial uyandıran bu sözleri toplumun her kesiminince tepkiyle karşılandı.

    "CAHİL ADAM! SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya. Sen git çocuk bezi sat" ifadelerini kullandı.



        Henüz seçim tartısına girmemiş olan ve oy oranı %0.9 olarak tescil edilen Ali Babacan'ın HDP'ye şirin gözükmek adına SİHA'ları hedef almasının etkileri sürerken DEVA Partisi tehditte vites yükseltti.



        TEHDİTTE VARAN 2: BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
        DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, katıldığı bir programda skandal ifadeler kullanarak milli iradenin temsilcisi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

        SİHA'lara 'dokunacaklarını' ilan eden Ali Babacan'ın DEVA Partisi tehditte vites yükseltti!



        Şahin, "Bugün kantarın ayarını bozarsanız gün gelir o kantar sizi de tartar." dedi.

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        Haberler Güncel SİHA'lara 'dokunacaklarını' ilan eden Ali Babacan'ın DEVA Partisi tehditte vites yükseltti! Başkan Erdoğan'ı 'yargılayacağız' iması
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