Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.03.2023 07:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2023 08:06
    ABONE OL

    Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3 büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor

    Son dakika haberi! BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak, TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan TB3 kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor!

    BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.


    BÜYÜK ABİSİ KIZILELMA'DAN SONRA İLK UÇUŞUNA GÜN SAYIYOR
    Paylaşımında, "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadelerini kullandı.



    BAYRAKTAR TB3'ÜN ÖZELLİKLERİ
    Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir.

        Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.

        Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır.

        Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.

            TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
            14 Metre Kanat Açıklığı
            8.35 Metre Uzunluk
            2.6 Metre Yükseklik
            1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
            125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
            280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
            24+ Saat Havada Kalış Süresi

            GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
            Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
            Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
            Otomatik İniş ve Kalkış

            Öte yandan Bayraktar Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden yeni fotoğraflar paylaştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor!
            Haberler Haberler Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3 büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor
                loading
                SON DAKİKA