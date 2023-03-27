Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3 büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
BÜYÜK ABİSİ KIZILELMA'DAN SONRA İLK UÇUŞUNA GÜN SAYIYOR
Paylaşımında, "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadelerini kullandı.
BAYRAKTAR TB3'ÜN ÖZELLİKLERİ
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir.