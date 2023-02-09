AKINCI ve TB2'nin gözünden yüzyılın felaketi! Arama kurtarma faaliyetleri gökyüzünden koordine ediliyor

Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'nin yaptığı görev uçuşlarına dair Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bir video yayınladı.
AKINCI VE TB2 DEPREM BÖLGESİNİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ | VİDEO İZLE
Baykar'dan yapılan açıklamada, "İnşallah, el birliği ile en kısa zamanda milletçe bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Türk savunma sanayisi bünyesinde Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarından 9 Bayraktar Akıncı ile 22 Bayraktar TB2, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yoğun görev uçuşu yaparak ekiplere destek oluyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman'dan kalkan 2 Bayraktar Akıncı TİHA, görev uçuşları için havalandı.
Bayraktar Akıncı TİHA'lar depremin ilk günü zorlu hava şartlarında tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdi.