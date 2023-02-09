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    • Güncel
    • 09.02.2023 20:40
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    • 09.02.2023 20:55
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    AKINCI ve TB2'nin gözünden yüzyılın felaketi! Arama kurtarma faaliyetleri gökyüzünden koordine ediliyor

    Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’nin yaptığı görev uçuşlarına dair Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bir video yayınladı. Baykar Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 3 Bayraktar TB2 İHA daha deprem bölgesindeki hasarın tespiti için havadan yüksek çözünürlüklü görüntü almaya başladı. Ekiplere deprem bölgesinde kesintisiz ve anlık veri ileterek destek olan 9 Bayraktar Akıncı ile 22 Bayraktar TB2, ara vermeden yoğun olarak görev uçuşlarına devam ediyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AKINCI ve TB2’nin gözünden yüzyılın felaketi!

    Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'nin yaptığı görev uçuşlarına dair Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bir video yayınladı.



    AKINCI VE TB2 DEPREM BÖLGESİNİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ | VİDEO İZLE

    Baykar'dan yapılan açıklamada, "İnşallah, el birliği ile en kısa zamanda milletçe bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

    Türk savunma sanayisi bünyesinde Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarından 9 Bayraktar Akıncı ile 22 Bayraktar TB2, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yoğun görev uçuşu yaparak ekiplere destek oluyor.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman'dan kalkan 2 Bayraktar Akıncı TİHA, görev uçuşları için havalandı.

    Bayraktar Akıncı TİHA'lar depremin ilk günü zorlu hava şartlarında tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdi.

        Depremin ilk günü olan 6 Şubatta yoğun hava muhalefeti, fırtına, kar yağışı ve bütün bölgeyi kapatan yoğun bulutluluk nedeniyle uçaklar ve helikopterler havalanamazken, sadece Bayraktar Akıncı TİHA'lar insansız olmasının verdiği avantajla risk alınarak görev uçuşu yaptı.

        Bayraktar Akıncı'nın kamerasına yansıyan görüntüler felaketin meteorolojik boyutlarını da gözler önüne serdi.

        Deprem bölgesi üzerindeki sert hava şartları depremin ilk günü için istenilen ölçüde görüntü alınmasına engel olurken, Bayraktar Akıncı TİHA, en küçük bir görüntü fırsatını dahi değerlendirebilmek için zorlu hava şartlarında saatlerce süren uçuşlar yaptı.

        SAYILARI ARTIRILAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KESİNTİSİZ VE ANLIK VERİ SAĞLIYOR
        Takip eden günlerde ise görev uçuşu yapan Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 sayısı artırıldı.

        "Asrın felaketi"nin ilk gününden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve Baykar'ın envanterinde bulunan Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'ler kriz masasına hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için kesintisiz olarak anlık görüntü ve veri sağlıyor.

        Baykar Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 3 Bayraktar TB2 İHA, bugün deprem bölgesindeki hasarın tespiti için havadan yüksek çözünürlüklü görüntü almaya başladı.

        Deprem bölgesinde 9 Bayraktar Akıncı ile 22 Bayraktar TB2, ara vermeden yoğun olarak görev uçuşlarını sürdürüyor.

            BAYKAR'IN DEPREM BÖLGESİNE YARDIMI 655 MİLYON TL'YE ULAŞTI
            Öte yandan Baykar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sebebiyle AFAD'a 300 milyon TL'lik bir yardım daha yaptı. Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, şirket, AFAD'a 300 milyon TL'lik bir nakdi yardımda bulundu.

            Şirketin açıklamasında "Bugün, kurucumuz merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına, 300 milyon TL'lik bir nakdi yardımı daha AFAD'a ilettik. Baykar ailesi olarak 4 günlük süre zarfında bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı." ifadeleri yer aldı.

            Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Twitter hesabından "Bugün, rahmetli babamız Özdemir Bayraktar ve annemiz Canan Bayraktar adına AFAD'a 300 milyon TL değerinde nakdi bağış gerçekleştirdik. 4 günde bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı. Elimizden geldiğince yardımlarımızı yapmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

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            Haberler Güncel AKINCI ve TB2'nin gözünden yüzyılın felaketi! Arama kurtarma faaliyetleri gökyüzünden koordine ediliyor
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