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    • 19.04.2023 03:12
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    • 19.04.2023 03:12
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    HDPKK'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! Sosyal medyadan tepki yağdı

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı kirli ittfakta küstah söylemlere her geçen gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde HDPKK'lı Esengül Demir'in hesap soracağız tehdidin sonra bu sefer de eski HDPKK milletvekili Hasip Kaplan küstah bir söyleme imza attı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, "Selo çıkacak, Tayyip girecek" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDPKK’li Hasip Kaplan’dan küstah tehdit

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için milli güvenlik sorunu haline geldi.



    BÖLÜCÜ TALEPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu destek verirken "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de gün yüzüne çıktı.



    KANDİL'DEN KOALİSYONA DESTEK
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



        PKK'DAN 7'Lİ KOALİSYONA "KÜÇÜK HESAP YAPMAYIN BİRLİK OLUN" UYARISI
        PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yenilgiye uğraması gerektiğini söyledi ve 7'li koalisyona 'küçük hesap yapmamak lazım' diyerek zılgıt çekti.



        HDPKK'LI HASİP KAPLAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH TEHDİT
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından 7'li koalisyonun ortağı HDPKK tehdit dilinde vites yükseltti. HDP'li Esengül Demir'in ardından Hasip Kaplan da küstah söylemlere imza atti. HDPKK'lı eski milletvekili Hasip Kaplan sosyal medya hesabından, "15 Mayıs'ta Selo çıkacak Tayyip girecek" şeklinde küstah bir paylaşımda bulundu.



        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
        HDPKK'lı Hasip Kaplan'ın küstah paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:



            "Sen herhalde rüyanda gördün sen rüya görmeye devam et 15 Mayıs'ta sen de gitmiş olacaksın Rabbim size fırsat vermesin hiçbir zaman Amin amin amin""



            "Aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış"



            "Hasip rüya görüyor kemik yağmayacak"



                "Bence sende selonun yanına gideceksin…"



                "Yine hayal dünyasında bir şahsiyet"


                (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

                HESAP SORACAĞIZ TEHDİDİ
                Geçtiğimiz günlerde de HDPKK'lı yaptığı konuşmada önce terörden tutuklu HDP'lilere selam çaktı ardından tehdit savurmuştu.. Demir "Cezaevinde tutsak tutulan siyasi yol arkadaşlarımızı unutmayacağız. Sebahat Tuncel'i unutmayacağız, Gültan Kışnak'ı unutmayacağız, Figen Yüksekdağ'ı unutmayacağız, Selahattin Demirtaş'ı unutmayacağız ve en önemli İmralı tecrit sistemini unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel HDPKK'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! Sosyal medyadan tepki yağdı
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