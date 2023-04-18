Başkan Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar | CANLI TAKİP

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul'da 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bugün 39 ilçede 412 milyon metrekare büyüklüğe sahip kentsel dönüşüm sürecini sürdürüyoruz. 93 bin konutun yapımı devam ediyor. Şimdi rezerv alan çalışması yapıyoruz. 1 milyonluk bir rezerv alan planlıyoruz. Bu yerleşimler uydu kent modeli olacak. 130 milyon metrekare yere ihtiyacımız var. Bakanlığımız yerleri belirledi. Bu alanda yapılacak konutlar sadece riskli yapıda olan vatandaşlarımız için kullanılacak.

İstanbul'a ilave bir nüfus gelmeyecek ve yeni nüfusa da izin vermeyeceğiz. 500 bin konu yerinde dönüştüreceğiz. Sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanları da yeşil alanla dolduracağız. Şehrin havasını temizlemek zorundayız. Siz şimdi gidip Londra merkeze gidemezsiniz belli bir bedeli vardır. Bu proje için 5 yıllık bir plan hazırladık. Marmara'yı her alanda daha da geliştireceğiz. İstanbul mekansal strateji planını hayata geçiriyoruz. Rezerv şehirlerimizi deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde yapacağız. İzmir'de de benzer bir projemiz olacak. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum; kentsel dönüşüm konusunda lütfen bize yardımcı olun. Muhalefet bu konuda acemi söylemlerde bulunuyor.

Detaylar gelecek...