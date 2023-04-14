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    • 14.04.2023 23:09
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    • 14.04.2023 23:09
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    CHP'nin koalisyon ortağı HDPKK'nın tehdit dili hortladı: Hesap soracağız

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek mahsumlaştırdığı terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK'nın kirli yüzü bir ke daha ortaya çıktı. HDP’li Esengül Demir yaptığı konuşmada önce terörden tutuklu HDP'lilere selam çaktı ardından hesap soracağız tehditleri savurdu.

    takvim.com.tr
    HDPKK’nın tehdit dili hortladı

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için milli güvenlik sorunu haline geldi.


    BÖLÜCÜ TALEPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu destek verirken "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de gün yüzüne çıktı.



    KANDİL'DEN KOALİSYONA DESTEK
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



        PKK'DAN 7'Lİ KOALİSYONA "KÜÇÜK HESAP YAPMAYIN BİRLİK OLUN" UYARISI
        PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yenilgiye uğraması gerektiğini söyledi ve 7'li koalisyona 'küçük hesap yapmamak lazım' diyerek zılgıt çekti.

        HDPKK'NIN VİTES YÜKSELTTİ: HESAP SORACAĞIZ TEHDİDİ
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından 7'li koalisyonun ortağı HDPKK tehdit diline soyundu. HDP'li Esengül Demir yaptığı konuşmada önce terörden tutuklu HDP'lilere selam çaktı ardından tehdit savurdu. Demir "Cezaevinde tutsak tutulan siyasi yol arkadaşlarımızı unutmayacağız. Sebahat Tuncel'i unutmayacağız, Gültan Kışnak'ı unutmayacağız, Figen Yüksekdağ'ı unutmayacağız, Selahattin Demirtaş'ı unutmayacağız ve en önemli İmralı tecrit sistemini unutmayacağız" ifadelerini kullandı.



        Sözlerinin devamında "Bize dayatılan ve bizi tutsak etmeye çalışan bu sistemi unutmayacağız" diyen Demir, "Unutmayacağız, hesap soracağız, bu seçim hesap sorma seçimidir" dedi.

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel CHP'nin koalisyon ortağı HDPKK'nın tehdit dili hortladı: Hesap soracağız
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