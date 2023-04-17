Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik vaatleri halkta neden karşılık bulmuyor? Kılıçdaroğlu vaat verdikçe yandaş anketçiler oyunu düşürüyor

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik vaatlerini artırdı.
Önümüzdeki seçimler için Kılıçdaroğlu'nun vaatleri şu şekilde:
- Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ücretsiz ev.
- Durumu kötü olan ailelere her ay bir tam altın.
- Emeklilere 8500 lira bayram ikramiyesi.
- 300 milyar dolar uyuşturucu parasının Türkiye'ye getirilmesi.
Peki vatandaşta bir karşılığı var mı? Hayır. Hatta Kılıçdaroğlu'nu destekleyen anket firmaları bile oyunu tek tek düşürmeye başladı.
Kılıçdaroğlu'nun ekonomik vaatleri olduğu halde halkta karşılık görmemesi hatta anketlerde bile oyunun düşmesini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Bu sorunun cevabını ilk olarak CHP'nin yerel seçimlerdeki vaatlerini tutmamasında aramamız gerekiyor. Yerel seçimlerde çiftçiye traktör, dar gelirliye İstanbul'un merkezi yerlerinde düşük taksitlerle ev, Ankara ve İstanbul'da teknoloji üssü, ilkokul öğrencilerine bedava servis, öğrencilere bedava toplu taşıma, ulaşım ve su hizmetlerinde ucuzlama ve dahası... Traktör sözünün neden tutulmadığını "Çarpıcı olsun diye söylendi" diyerek açıklayan Özgür Özel, şimdilerde ise "Her ay bir tam altın dağıtacağız" diyor" dedi.
İşte Kaplan'ın o yazısından ilgili bölüm:
Ekonomi şüphesiz seçimleri etkileyecek gündemlerin başında geliyor. Satınalma gücünün yükseltilmesi, işsizlik ile mücadele ve ekonomik refahın artması bu ülkede yaşayan herkesin sonuna kadar hakkı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun vaatleri toplumda bir heyecan yaratmıyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nu en çok destekleyen anket firmaları bile her açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun oyunu düşürmeye başladı. Peki neden böyle oldu?
Bu sorunun cevabını ilk olarak CHP'nin yerel seçimlerdeki vaatlerini tutmamasında aramamız gerekiyor. Yerel seçimlerde çiftçiye traktör, dar gelirliye İstanbul'un merkezi yerlerinde düşük taksitlerle ev, Ankara ve İstanbul'da teknoloji üssü, ilkokul öğrencilerine bedava servis, öğrencilere bedava toplu taşıma, ulaşım ve su hizmetlerinde ucuzlama ve dahası...
Traktör sözünün neden tutulmadığını "Çarpıcı olsun diye söylendi" diyerek açıklayan Özgür Özel, şimdilerde ise "Her ay bir tam altın dağıtacağız" diyor.