Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik vaatleri halkta neden karşılık bulmuyor? Kılıçdaroğlu vaat verdikçe yandaş anketçiler oyunu düşürüyor



İstanbul'da dar gelirliye yönelik İBB'inin herhangi bir konut projesi olmadığı gibi, kentsel dönüşümde bu zamana kadar İmamoğlu yönetimi tarafından yenilenen bina sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor.

Bununla birlikte CHP'li belediyeler işçilerin çıkartıldığı, çıkartılmayan işçilerin grev yaptığı belediyeler olarak akıllarda kaldı. Daha bu yılın ocak ayında İzmir'de asgari ücretin altında maaş aldıkları için CHP Genel Başkanı ile görüşmeye çalışan belediye işçileri "demokrat dede" Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından dövüldü.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'den Kandil'e kadar destek alıp bir türlü beklediği heyecanı ulaştıramamasının en önemli nedenlerinden biri de yaşadığımız deprem felaketi oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir belediyeleri CHP'de olmasına rağmen AK Partili bir ilçe belediyesi kadar çalışmadı. İstanbul ve Ankara belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olmak için belediye imkanları ile şehir şehir gezerken AK Partili belediye başkanları deprem bölgesini evleri bilip bölgeyi ayağa kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.