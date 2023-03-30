'Sana Söz'ler yalan oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleşmeyen vaatleri hafızalarda

"Sana Söz" sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu, tutmadığı vaatleriyle bir kez daha gündeme geldi. "Kimseyi işten çıkarmayacağım" dedi, 15 bin kişiyi işinden etti. Bedava traktör yalanı unutulmadı. Ücretsiz olacak denilen öğrenci ulaşımına ise yüzde 400 zam geldi

"NAMUS SÖZÜ" UNUTULDU

Sabah gazetesinin haberine göre; 2019 yerel seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu, kazanacakları belediyelerde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde "namus sözü" verdi.