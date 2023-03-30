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    • Haberler
    • 30.03.2023 08:05
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    • 30.03.2023 08:24
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    'Sana Söz'ler yalan oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleşmeyen vaatleri hafızalarda

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim kampanyası kapsamında hazırlanan videoda "Sana söz, baharlar gelecek" sloganı kullanıldı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun, "Bay Kemal sözünden dönmeyecek" ifadeleri CHP'nin seçim öncesi verip sonrada yerine getirmediği vaatlerini akıllara getirdi. CHP'nin "bedava traktör, öğrencilere ücretisiz ulaşım" gibi gerçekleşmeyen vaatlerinin yanı sıra, yerel seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'nun hiçbir çalışanın işte çıkarılmayacağı yönündeki "namus sözüne" karşın belediyelerin binlerce personelin görevine son vermesi unutulmadı.

    takvim.com.tr
    ’Sana Söz’ler yalan oldu

    "Sana Söz" sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu, tutmadığı vaatleriyle bir kez daha gündeme geldi. "Kimseyi işten çıkarmayacağım" dedi, 15 bin kişiyi işinden etti. Bedava traktör yalanı unutulmadı. Ücretsiz olacak denilen öğrenci ulaşımına ise yüzde 400 zam geldi

    "NAMUS SÖZÜ" UNUTULDU
    Sabah gazetesinin haberine göre; 2019 yerel seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu, kazanacakları belediyelerde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde "namus sözü" verdi.

    Seçim süreci sonrası sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işinden olan kişi sayısı 15 bini aştı.

    Yaşanan mağduriyeti protesto için CHP Genel Merkezi önüne gelen birçok mağdurla da görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bu sözünü de tutmadı.

        ÖĞRENCİYE DE YALAN SÖYLEDİLER
        Aynı dönemde CHP'nin resmi hesabından paylaşılan bir videoda, "CHP'nin tüm belediyelerinde öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağı" sözü verildi.

        CHP'nin kazandığı İstanbul'da öğrenciler için toplu ulaşım ücretine 3 sene içinde yüzde 400'e yakın zam geldi.

        "HER ÇİFTÇİYE BEDAVA TRAKTÖR"
        CHP'nin meşhur yalanlarından biri de, "Kazanılan tüm belediyelerde her çiftçiye bedava traktör" olarak hafızalara kazındı.

            CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" sözü gündem oldu.

            Seçim sonrası, "Nerede bu traktörler?" sorusuna yanıt veren Özel, "Çarpıcı olsun diye yapmıştık" diyerek skandal bir savunmaya imza attı.

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            Haberler Haberler 'Sana Söz'ler yalan oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleşmeyen vaatleri hafızalarda
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