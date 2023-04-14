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    • 14.04.2023 12:22
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    Bay Bay Kemal bol keseden dağıtıyor... Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini vatandaşa sorduk: Hangi sözünü tuttu ki...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimi hafta imza attığı seccade skandalınını unutturmak için vites yükselterek emeklilere yönelik ikramiye vaadinde bulundu. Yine depremzedelere ücretsiz konut vadeden Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin koalisyon ortağı İyi Partili Bilge Yılmaz tarafından mümkün olmayacağı söylendi. Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini vatandaşa sordu. Bir vatandaş kemik CHP seçmeni olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu yapamaz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sadece yalan söylediğini belirten bir başka vatandaş ise "Hangi sözünü tuttu ki aldanmayın" dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu yapamaz

    Büyük kavgalar ve kirli pazarlıkların ardından 6+1'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri vatandaşa yine güven vermedi.

    Daha önce "Bedava traktör" vadeden İşçiler için "Namus sözü" veren Kılıçdaroğlu sözünü tutmadı.

    Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte yine bol keseden dağıtmaya başladı.

    EMEKLİYE PRİM DEPREMZEDEYE BEDAVA KONUT VAADİ
    Kılıçdaroğlu, "Emekli kardeşlerim, iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık farkta ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak" iddiasında bulundu.

    KAYNAK SORULDU: UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI

    Bol keseden dağıttığı vaatleri hangi kaynakla gerçekleştireceği sorulan Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar parayı getireceğim, temiz para getireceğiz." dedi.

    Bu parayı ise "Uyuşturucu baronlarının parası... Temiz para" şeklinde açıkladı.

    KONUT VAADİNİ İYİ PARTİLİ İSİM PATLATTI
    Aynı zamanda Kılıçdaroğlu depremezedelere ücretsiz konut vadederken İYİ Partili Bilge Yılmaz bunun mümlün olmayacağını belirterek, "Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız. Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız" dedi.

    VATANDAŞ GÜVENMİYOR
    Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak Üsküdar'da "Kılıçdaroğlu vaatlerini yapar mı yapamaz mı?" diye vatandaşa sordu.

    "KILIÇDAROĞLU YAPAMAZ"
    Mikrofon uzattığımız vatandaşların büyük bir kısmı Kılıçdaroğlu'na güvenmediğini beliretek Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri tutamayacağına dikkat çekti.

    Bir vatandaş Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile temasına dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu her ay 100 bin lira veriyorum dese de 1 oy yok" dedi.
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        Emlak Konut
        Haberler Güncel Bay Bay Kemal bol keseden dağıtıyor... Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini vatandaşa sorduk: Hangi sözünü tuttu ki...
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