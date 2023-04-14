Bay Bay Kemal bol keseden dağıtıyor... Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini vatandaşa sorduk: Hangi sözünü tuttu ki...

KAYNAK SORULDU: UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI

Bol keseden dağıttığı vaatleri hangi kaynakla gerçekleştireceği sorulan Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar parayı getireceğim, temiz para getireceğiz." dedi.

Bu parayı ise "Uyuşturucu baronlarının parası... Temiz para" şeklinde açıkladı.

KONUT VAADİNİ İYİ PARTİLİ İSİM PATLATTI

Aynı zamanda Kılıçdaroğlu depremezedelere ücretsiz konut vadederken İYİ Partili Bilge Yılmaz bunun mümlün olmayacağını belirterek, "Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız. Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız" dedi.

VATANDAŞ GÜVENMİYOR

Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak Üsküdar'da "Kılıçdaroğlu vaatlerini yapar mı yapamaz mı?" diye vatandaşa sordu.