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    • 07.04.2023 02:19
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    • 07.04.2023 02:28
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    7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nda vaat var icraat yok! Namus sözü verdi yerine getirmedi

    Seçim anketlerinde geride olduğu için yalan vaatlerle kamuoyunu etkilemeye çalışan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişinde de çelişkilerle dolu vaatler bulunuyor. CHP lideri 2017 yılında ise partili Cumhurbaşkanına karşı olduğunu belirtmişti. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisinden ayrılmayacağı açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Başkan Erdoğan, "Neymiş? Maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış, bunun için söz veriyormuş. Hatırlarsanız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Nerede namus? Ne oldu?" diye sormuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun geçmişte verdiği çelişkili vaatlerin listesi.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’de vaat var icraat yok!

    Seçim anketlerinde geride olduğu için yalan vaatlerle kamuoyunu etkilemeye çalışan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişinde de çelişkilerle dolu vaatler bulunuyor.

    BAY KEMAL'DE VAAT VAR İCRAAT YOK | VİDEO İZLE

    Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Başkan Erdoğan, "Neymiş? Maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış, bunun için söz veriyormuş. Hatırlarsanız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Nerede namus? Ne oldu?" diye sordu.

    NAMUS SÖZÜNÜ ASLA YERİNE GETİRMEDİ
    Başkan Erdoğan, 5 Nisan'da Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki iftar programında emeklilerle bir araya geldi. Konuşmasında muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor." ifadesini kullandı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bunca insan belediyelerde ne oldu? Çıkarıldı. On binlerce insan işinden, ekmeğinden edildi. Bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi. Aynı şekilde mahalli idareler seçimleri öncesi belediyelerinde toplu taşımadan suya kadar her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Ama onların da hiçbirini tutmadılar. Hatta ekranlara çıkıp belediyeyi kazandıkları yerlerde 'Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz.' diye söylediler. Sorun bakalım, ülkenin neresinde, hangi çiftçiye bedava traktör vermişler. Anlaşılan şimdi de gözlerini emeklilerimize kestirmişler. Her seçim öncesi yaptıkları gibi açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar."

        İşte Kılıçdaroğlu'nun geçmişte verdiği çelişkili vaatlerin listesi.

        2019 YEREL SEÇİMLER: METRO
        "Türkiye yüz yıldır metroyu konuşuyor ve geldiğimiz nokta ne? 12 buçuk kilometre metro. AK Parti döneminde yapılan 7 buçuk kilometre. Biz '5 yılda 80 kilometre metro yapacağız' diyoruz. Bu açık ve net bir taahhüt."


        80 KİLOMETRE DEDİ 4 YILDA SADECE 7,2 KM YAPTI
        Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra son 4 yılda sadece 7,2 km metro yapıldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir yılda vadettiği metronun yarısı kadar etmiyor.

        İBB adaylığı sırasında Kılıçdaroğlu "Biyolojik arıtmayı devreye sokarak, arıtılmış suları kent kullanımına sokacağız" diyerek projeyi vaatleri arasında açıklamıştı.



        BİYOLOJİK ARITMA TESİSİNİ İPTAL ETTİ

        YAPRAKLAR ÇILGINCA BENİ ALKIŞLIYOR | VİDEO İZLE


        Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde bir önceki İBB yönetimi tarafından planlaması yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma tesisini gerek olmadığını söyleyerek iptal etti.

            CHP GALATAPORT İHALESİNİ YARGIYA TAŞIYARAK İPTALİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDU
            Kılıçdaroğlu 2009'da Galata'da ki antrepo ve liman tesislerinin kültür ve sanat ve rekreatif amaçlı dönüşümü projesini açıklamıştı.

            Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine rağmen 2009 öncesi ve sonrasında CHP Galataport ihalesini yargıya taşıyarak iptali için girişimde bulundu.


            YOKSUL AİLELERE BEDAVA DOĞAL GAZ VAADİ UYGULANMADI
            Kılıçdaroğlu 2009 yerel seçimlerinde "Yoksul ailelerin kullandığı doğalgaz bedelinin bir kısmını biz karşılayacağız." vaadinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu İBB adayı iken verdiği bu vaadi, hiçbir CHP'li belediye tarafından uygulanmamaktadır.

            SOKAK HAYVANLARI İÇİN YALAN VAATLER
            Kılıçdaroğlu, sokak hayvanları için gönüllüler ile yuva bulacağı vaadinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu başıboş köpek sorununun çözümü için 2009 yılında gönüllüler ile yuva edinmelerini öneriyordu. Ancak gelinen noktada CHP'li belediyeler sokak köpeklerinin sokaklardan toplanmasına karşı çıkıyor.

                Kılıçdaroğlu, "Tekirdağ'dan veya bir başka yerden İstanbul sınırları içinden veya dışından feribotla [kamyonlar] alınmalılar ve Derince Limanı'na götürülmeliler. Denize asfalt mı döşüyorsunuz , trafik polisi mi var, feribot yapmak çok mu zor? Hayır hiç de zor değil, sadece kararlı bir irade gerekli." diyerek projeyi vaatleri arasında saymıştı. Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında bulunduğu bu vaat mevcut CHP'li İBB tarafından gündeme hiç getirilmedi.



                CHP 3. KÖPRÜNÜN İPTALİ İÇİN BİRÇOK DEFA MAHKEMEYE BAŞVURDU
                Kılıçdaroğlu 2009'da 3. Köprü için, "İstanbullular birlikte buna karar vermemiz lazım. Mesele, bu projeye baştan karşı çıkmak veya baştan kabul etmek değil. Akılcı, mantıklı, tarafların en azından kaygılarını giderecek bir proje olarak ele almak." dedi. Kılıçdaroğlu'nun 3. Köprü için yaptığı bu açıklamaya rağmen CHP 3. Köprünün iptali için birçok defa çeşitli sebeplerden mahkemeye başvurdu. Gezi olayları için protestocular tarafından iletilen maddelerden biride 3. Köprünün iptaliydi.

                2011 GENEL SEÇİMLER



                GENELKURMAYA BAŞKANLIĞI MSB'YE BAĞLANSIN DEDİ SONRA ELEŞTİRDİ
                CHP'nin Eşit Yurttaş Özgür Toplum isimli "Demokrasi Raporu"nda Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması önerilmektedir. 15 Temmuz 2018'de KHK ile Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. CHP bunu çeşitli platformlarda eleştirerek iktidara gelmesi durumunda burada değişiklik yapacağını açıkladı.




                    2B ARAZİLER
                    Kılıçdaroğlu, 2B arazilerinde yaşanan sorunun da CHP iktidarında çözüleceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Orman köylüsüne satıyorsunuz yıllardır babadan, dededen kullandığı yeri. Biz orman köylüsüne parasız vereceğiz aramızdaki fark bu" dedi. Ancak, daha öncesinde CHP 2B düzenlemesine karşı çıkıyor, planlanan düzenlemeyi "talan yasası" olarak niteliyordu.

                    MAYINLI ARAZİLER
                    Konuşmasında Doğu ve Güneydoğu'daki mayınlı arazilerin mayınlardan arındırılacağını da bildiren Kılıçdaroğlu, "Mayından arındıracağız ve cumhuriyet tarihinin yapamadığı bir reformu yapacağız, toprak reformu diye topraksız köylüye vereceğiz o arazileri" diye konuştu. 2011 yılında mayınlı arazileri temizlemeyi vaad eden Kılıçdaroğlu, 2009 yılında Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi yasasına karşı çıkmış, ilgili maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımışlardı.


                    REFERANDUM YAPACAKTI SONRADAN KARŞI ÇIKTI
                    Nükleer santrallere de değinen Kılıçdaroğlu, "Biz nükleer santrallerin yapımı için halka gideceğiz, referandum yapacağız. Halk ne derse ona karar vereceğiz" dedi. 2011 seçim çalışmalarında nükleer santrallerin yapımı için referandum yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne karşı olduğunu farklı ortamlarda defalarca kez belirtti.




                        ADAYLAR İÇİN ÖN SEÇİM YALANI
                        Kılıçdaroğlu ayrıca gelecek seçimlerde bütün adayları ön seçimle belirleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçtikten sonra demokratik imajı için tüm adayları ön seçimle belirleyeceklerini vaat etmesine rağmen zamanla ön seçimi tamamen kaldırdı.

                        DOKUNULMAZLIK PALAVRASI
                        Kılıçdaroğlu, siyaseti kirlilikten arındırmak için dokunulmazlığı kaldıracaklarını ve Türk demokrasisi "dokunulmazlık ayıbından kurtaracakları" sözünü verdi. Kılıçdaroğlu çeşitli dönemlerde dokunulmazlıkların kaldırılacağı sözünü verdi. Ancak çeşitli suçlardan başta HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekelere son dönemde CHP karşı çıkmaya başladı.



                        ZORUNLU ASKERLİK
                        Kılıçdaroğlu: "Zorunlu askerlik önce 9, daha sonra aşamalı olarak 6 aya indirilecek." demişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zorunlu askerliği CHP'nin karşı çıkmasına rağmen 12 aydan 6 aya düşürdü.




                            SEÇİM BARAJI YÜZDE 7'YE DÜŞÜRÜLDÜ
                            Kılıçdaroğlu: "Seçim barajı yüzde 5'e indirilecek." demişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim barajını CHP'nin karşı çıkmasına rağmen % 10'dan % 7'ye düşürdü.


                            SEÇİLME YAŞI 21'E İNECEK YALANI
                            Kılıçdaroğlu, "Seçilme yaşı 21'e inecek." dedi. Başkan Erdoğan CHP'nin karşı çıkmasına rağmen seçilme yaşını 18'e düşürdü.

                            2015 GENEL SEÇİMLER



                            Eğitimin tam güne çıkartılacağı belirtilen bildirgede, taşımalı eğitime son verileceği vurgulandı. 2015 yılında tam gün eğitim vaadinde bulunan CHP sonrasında ise tam gün eğitim uygulamasının İmam Hatip'leri doldurmak için hayata geçirildiğini iddia etti.


                                CHP, 2015 seçimleri öncesinde "12 Eylül askeri darbesinin mirası olan darbe yasalarını tümüyle ortadan kaldıracağız." vaadinde bulundu. Ancak, bugüne kadar gerçekleştirilen hemen her anayasa değişikliği için CHP karşı çalışma yaptı.

                                2018 CUMHURBAŞKANLI VE GENEL SEÇİMLERİ


                                Kılıçdaroğlu 2017 yılında, "Bir partinin genel başkanı nasıl tarafsız olur? Velev ki seçildi, nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Partili birisinin adaylığını ahlaki açıdan da, vicdani olarak da doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde açıklanan bildirgede Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda partisinden ayrılmayacağı açıklandı.

                                İHH'YI ÖNCE SAVUNDU ARDINDAN AŞAĞILADI
                                2018 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu, "Bizim onurumuzu zedeleyen Mavi Marmara Anlaşmasını iptal edeceğiz. 9 vatandaşın haklarını savunacağız." dedi. Ancak aynı dönemde yaptığı başka bir açıklamada ise hem İHH hem de şehitleri aşağıladı. "Bunların bir de kuruluşları var İHH diye, Mavi Marmara'da ölülerine bile sahip çıkmadılar bunlar. Bunlar da paracı, iradelerini satabiliyorlar. Bir de kendini Müslüman kabul ediyorsunuz?"

                                    PROJE VAADİ VERDİ YAPILANLARI ELEŞTİRDİ
                                    Kılıçdaroğlu, "Ülkenin lojistik avantajlarını ortaya çıkarmak üzere Karadeniz'i, Doğu ve İç Anadolu üzerinden Akdeniz'e bağlayan demir yolu hatları inşa edilecek. Marmara Bölgesi'nin etrafında bir ulaşım çemberi oluşturulacak." vaadinde bulundu. Ancak, Kılıçdaroğlu ihalesi yapılan Bursa - Bandırma demiryolunu pahalı diyerek eleştirdi. Daha önce ise Marmaray projesi "Ne gerek var" demişti.

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                                    Haberler Güncel 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nda vaat var icraat yok! Namus sözü verdi yerine getirmedi
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