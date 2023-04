7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nda vaat var icraat yok! Namus sözü verdi yerine getirmedi

"Bunca insan belediyelerde ne oldu? Çıkarıldı. On binlerce insan işinden, ekmeğinden edildi. Bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi. Aynı şekilde mahalli idareler seçimleri öncesi belediyelerinde toplu taşımadan suya kadar her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Ama onların da hiçbirini tutmadılar. Hatta ekranlara çıkıp belediyeyi kazandıkları yerlerde 'Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz.' diye söylediler. Sorun bakalım, ülkenin neresinde, hangi çiftçiye bedava traktör vermişler. Anlaşılan şimdi de gözlerini emeklilerimize kestirmişler. Her seçim öncesi yaptıkları gibi açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar."