7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nda vaat var icraat yok! Namus sözü verdi yerine getirmedi

Seçim anketlerinde geride olduğu için yalan vaatlerle kamuoyunu etkilemeye çalışan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişinde de çelişkilerle dolu vaatler bulunuyor.
BAY KEMAL'DE VAAT VAR İCRAAT YOK | VİDEO İZLE
Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Başkan Erdoğan, "Neymiş? Maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış, bunun için söz veriyormuş. Hatırlarsanız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Nerede namus? Ne oldu?" diye sordu.
NAMUS SÖZÜNÜ ASLA YERİNE GETİRMEDİ
Başkan Erdoğan, 5 Nisan'da Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki iftar programında emeklilerle bir araya geldi. Konuşmasında muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor." ifadesini kullandı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunca insan belediyelerde ne oldu? Çıkarıldı. On binlerce insan işinden, ekmeğinden edildi. Bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi. Aynı şekilde mahalli idareler seçimleri öncesi belediyelerinde toplu taşımadan suya kadar her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Ama onların da hiçbirini tutmadılar. Hatta ekranlara çıkıp belediyeyi kazandıkları yerlerde 'Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz.' diye söylediler. Sorun bakalım, ülkenin neresinde, hangi çiftçiye bedava traktör vermişler. Anlaşılan şimdi de gözlerini emeklilerimize kestirmişler. Her seçim öncesi yaptıkları gibi açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar."