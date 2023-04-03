7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz ikramiye vaadi: "SSK'nın nasıl battığı şimdi belli oldu"

Daha önce başörtüsüne 'bez parçası' tanımlaması yapan son dönemde de helalleşme turlarına çıkan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı iftar programı sonrası seccade üzerinde ayakkabı ile poz verdi.
Bu durum büyük tepki çekerken önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.
Seccadeyi ayaklar altına alarak tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu, koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.
KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERİN MÜSLÜMANLIĞINI SORGULADI
Kılıçdaroğlu'nun "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalaması da büyük tepki çekti.