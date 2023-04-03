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    • Haberler
    • 03.04.2023 22:12
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    • 03.04.2023 22:56
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    7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz ikramiye vaadi: "SSK'nın nasıl battığı şimdi belli oldu"

    7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seccade rezaletini unutturmak için akılalmaz bir vaat verdi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu emekliye bayramlarda 8.500 TL ikramiye vereceğini açıkladı. SSK'yı batıran, geçtiğimiz seçimlerde verdiği hiçbir sözü tutmayan Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliyle adeta dalga geçti. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "SKK'nın nasıl battığı şimdi belli oldu", "Rahmetli Savaş Ay SSK niye battı diye sorduğunda ben de anlamadım diyen adam 17 milyon emekliye 15 bin TL verecek acaba hesabını yapmış mıdır" yorumlarında bulundu.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’den akılalmaz ikramiye vaadi!

    Daha önce başörtüsüne 'bez parçası' tanımlaması yapan son dönemde de helalleşme turlarına çıkan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı iftar programı sonrası seccade üzerinde ayakkabı ile poz verdi.


    Bu durum büyük tepki çekerken önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.

    Seccadeyi ayaklar altına alarak tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu, koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

    KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERİN MÜSLÜMANLIĞINI SORGULADI
    Kılıçdaroğlu'nun "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalaması da büyük tepki çekti.





        KILIÇDAROĞLU'NDAN AKILALMAZ VAAT
        Seccadeye ayakkabılarıyla basma skandalını unuttumak için bugün de çalışmalara devam eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak akılalmaz bir vaat verdi.

        MİLYONLARCA EMEKLİYLE DALGA GEÇTİ
        AK Parti hükümetinin getirdiği bayram ikramiyesini uygulamasının hırsızlığını da yapan Kılıçdaroğlu, ikramiyeyi asgari ücret seviyesine getireceklerini iddia etti. Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda her emekliye 15 bin TL yatıracağız." dedi. SSK'yı batıran, geçtiğimiz seçimlerde verdiği hiçbir sözü tutmayan Kılıçdaroğlu'nun milyonlarca emekliyle adeta dalga geçti.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN AKILALMAZ İKRAMİYE VAADİ! I VİDEO İZLE


        Kılıçdaroğlu'nun söylemi akıllara, Özel'in 2019 yerel seçiminde "CHP'ye oy verene bedava traktör" paylaşımını getirdi. Özel seçim sonrası, paylaşımına ilişkin "Çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.



            SSK'NIN NASIL BATTIĞI ŞİMDİ BELLİ OLDU
            Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "SKK'nın nasıl battığı şimdi belli oldu", "Rahmetli Savaş Ay SSK niye battı diye sorduğunda ben de anlamadım diyen adam 17 milyon emekliye 15 bin TL verecek acaba hesabını yapmış mıdır" yorumlarında bulundu.


            CHP'DE VAAT VAR İCRAAT YOK
            Öte yandan CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencilerine servisin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.

            CHP ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ SERVİS VAAT ETMİŞTİ
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında vaadi tekrarlamıştı.




            ÜCRETSİZ ULAŞIM VAADİ | VİDEO İZLE

            Ancak bu vaatle ilgili de adım atılmadı. İlkokul öğrencisine ücretsiz servis vaadi CHP'nin sosyal medya hesaplarında hala duruyor. Video özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezi karşı karşıya getirmişti.

            Asrın çifte felaketi sonrası depremzedelere "konutları ücretsiz yapacağım" vaadi veren 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de temelini attığı kentsel dönüşüm projesinin fiyaskoya döndüğü ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı konutlarda 6 aydır bir kat dahi çıkılamadı.

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            Haberler Haberler 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz ikramiye vaadi: "SSK'nın nasıl battığı şimdi belli oldu"
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