7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz ikramiye vaadi: "SSK'nın nasıl battığı şimdi belli oldu"





SSK'NIN NASIL BATTIĞI ŞİMDİ BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "SKK'nın nasıl battığı şimdi belli oldu", "Rahmetli Savaş Ay SSK niye battı diye sorduğunda ben de anlamadım diyen adam 17 milyon emekliye 15 bin TL verecek acaba hesabını yapmış mıdır" yorumlarında bulundu.