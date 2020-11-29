POLİSLE KONUŞMASI TESLİM OLMA SÜRECİNİ GETİRDİ

Kilis polisi "özlem duyduğun anılara kaldığın yerden devam edebilirsin. Korkacak bir şey yok. Bu devletin amacının seni öldürmek olmadığını anlamalısın. Bunun için seni sonu ölümle bitecek olan bu yoldan kurtarmak için çabalıyoruz" dedi.