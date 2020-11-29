Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar sürerken, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri örgütün tuzağına düşmüş gençleri yaptığı ikna çalışmalarıyla kurtarıyor. Ekipler son olarak Zozan kod adlı M.A.'yı örgütün elinden kurtardı. Şırnak'ta yaşarken 7 yıl önce 16 yaşında iken o dönemdeki ismi BDP olan parti aracılığıyla kandırılıp PKK'ya teslim edilen M.A., Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 40 gün süren ikna çalışması sonucu teslim oldu. M.A.'nın kandırılıp, dağa çıkarılması ve teslim olmasıyla ilgili ayrıntılara ulaşıldı:
İFADESİNE ORTAYA ÇIKTI
Örgütten kaçarak teslim olan bir terörist ifadesinde M.A.'nın Cizre'deki köyünden kandırılarak BDP aracılığıyla örgüte teslim edildiğini ve halen PKK/YPG içinde bulunduğu söyledi. Kilis polisi Zozan kod adlı M.A. ile tespit ettiği telefonla irtibata geçti. Başında Şube Müdürünün olduğu ikna ekibi Zozan'a köyünde yaşadığı çocukluğu, yıllardır göremediği kardeşleri, onlarla yaşadığı bayram günlerini, evinde sıcak yuvasını okula giderken annesinin saçlarını taraması, babasının doğum gününde aldığı hediyeleri hatırlatan konuşmalar yaptı.
POLİSLE KONUŞMASI TESLİM OLMA SÜRECİNİ GETİRDİ
Kilis polisi "özlem duyduğun anılara kaldığın yerden devam edebilirsin. Korkacak bir şey yok. Bu devletin amacının seni öldürmek olmadığını anlamalısın. Bunun için seni sonu ölümle bitecek olan bu yoldan kurtarmak için çabalıyoruz" dedi.
PKK'DAN KAÇARAK HİÇ DURMADAN 5 SAAT YÜRÜDÜ
*Bu konuşmalarla ikna olan ve teslim olmaya karar veren Zozan için polis harekete geçti. Tel Rıfat'daki örgüt karargâhından çıkmayı başaran Zozan, Azez sınırına kadar 25 km'lik yolu yürümeye başladı. Kilis polisi Zozan'ı cep telefonu sinyali ile dijital harita üzerinde takip edip yönlendirme yaptı. 5 saat süren yürüyüş sonunda ulaştığı Azez sınırında kendisini bekleyen polis ikna ekibi ile buluştu.
SON DAKİKA TECAVÜZ SKANDALI ORTAYA ÇIKTI! İLK SALDIRI DURAN KALKAN'DAN
M.A. ifadesinde örgütte uğradığı tecavüzü ve şahit olduğu işkence-infaz ve tecavüzleri anlattı:
"PKK kampına getirildiğimi anlayıp itiraz edip dönmek istediğimde 'Buradan artık cesedin çıkar' dediler ve ilk dayağı orada yedim. Gara bölgesine götürüldük. Benim gibi 15-16 yaşında olan 40 kız vardı. Duran Kalkan'ın katıldığı törenle örgüt kimliklerimizi verdiler.