RAMAZAN İMSAKİYE
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6'lı koalisyona Kandil'den destek! PKK elebaşı Duran Kalkan: "İktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz"

6'lı koalisyona Kandil'den destek! PKK elebaşı Duran Kalkan: "İktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz"
23.03.2023 15:00

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6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' diyerek pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz eden bir durum haline geldi. HDP ile resmileşen ittifakın etkileri sürerken Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisinin ayağına gitti. Masada 'Yerel özerklik' gibi bölücü talepler açığa çıktı. Tüm bu yaşananlar ışığında Kandil'den 6'lı koalisyon özelinde CHP'ye "İktidara koltuk değneği olmayın" zılgıtı geldi. PKK elebaşı Duran Kalkan "Koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" çıkışında bulundu. 6'lı masadaki kaosun PKK'yı endişelendirdiğini ifade eden Kalkan, "Daha açık tutum bekliyoruz somut adım atın" dedi.

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