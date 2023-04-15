Selahattin Demirtaş'ın ardından HDPKK komiseri SİHA Sezgin de tehdit savurdu: Hesap soracağız





HDPKK'NIN KOMİSERİ SİHA SEZGİN'DEN HESAP SORACAĞIZ TEHDİDİ

Geçtiğimiz dönemlerde terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında "Selahattin Demirtaş hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur" dedi.



Tanrıkulu sözlerinin devamında şunları söyledi:



"Selahattin Demirtaş hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur. 2013 Nevruz'unda konuşması nedeniyle propagandan bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek cezasını almıştır. Anayasa mahkemesi aynı gün ceza alan Sırrı Süreyya Önder'in davasını aynı gün başvuru yapıldığı halde 3 gün önce sonuçlandırmıştır. Ama Selahattin Demirtaş'ın dosyasını bugüne kadar aynı gün başvurduğu halde ele almamıştır. Kimdir bunun müsebbibi Erdoğan'ın kendisidir.



HESAP SORACAĞIZ TEHDİDİ

Kürtlerde, Türkiye'nin demokratları bunu çok iyi biliyor . İşte tam da bu nedenle hesap soracağız. Bütün bu adaletsizliklere hesap soracağız. Kayyum siyasetinden dolayı hesap soracağız. Gezi davasında yargılanan dostlarımız için hesap soracağız. Enis abi için hesap soracağız. Avukat dostlarımız için hesap soracağız. O nedenle 14 Mayıs bizim acımızdan bir yıl dönümüdür aslında.

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CIA KOD 705 KİR, KARANLIK, REZALET! SEZGİN TANRIKULU DOSYASINI AÇTIK

Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu'nun skandalları saymakla bitmiyor.





PKK'NIN YALANINA SARILDI

Tanrıkulu son olarak terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurmuştu.



Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırmıştı.