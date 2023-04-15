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    • 16.04.2023 02:10
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    Selahattin Demirtaş'ın ardından HDPKK komiseri SİHA Sezgin de tehdit savurdu: Hesap soracağız

    HDP ve PKK ile ilgili söylediği sözlerle sık sık gündeme gelen CHP’li Sezgin Tanrıkulu, terör örgütüne verdiği destek nedeniyle cezaevinde bulunan ve Kobani davası mütalaasında kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Selahattin Demirtaş için herkesten hesap soracağız diyerek tehditler savurdu. Selahattin Demirtaş hükümlü değildir. Hesap soracağız diyen Tanrıkulu 14 Mayıs bizim acımızdan yıldönümüdür ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Önce Demirtaş şimdi de CHP’li Tanrıkulu tehdit savurdu

    Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa sunulmuştu.

    Mütalaada Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

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    KILIÇDAROĞLU'DAN 14 MAYIS RÜZGARINI ALDI TEHDİT SAVURDU
    Kobani davasında müebbet hapsi istenen eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı 14 Mayıs rüzgarı ile sosyal medya hesabından tehdit savurdu.

    Demirtaş, "Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutușturulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız. Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

    HDP ve PKK ile ilgili söylediği sözlerle sık sık gündeme gelen CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terör örgütüne verdiği destek nedeniyle cezaevinde bulunan ve Kobani davası mütalaasında kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Selahattin Demirtaş için herkesten hesap soracağız diyerek tehditler savurdu.



    HDPKK'NIN KOMİSERİ SİHA SEZGİN'DEN HESAP SORACAĞIZ TEHDİDİ
    Geçtiğimiz dönemlerde terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında "Selahattin Demirtaş hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur" dedi.

    Tanrıkulu sözlerinin devamında şunları söyledi:

    "Selahattin Demirtaş hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur. 2013 Nevruz'unda konuşması nedeniyle propagandan bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek cezasını almıştır. Anayasa mahkemesi aynı gün ceza alan Sırrı Süreyya Önder'in davasını aynı gün başvuru yapıldığı halde 3 gün önce sonuçlandırmıştır. Ama Selahattin Demirtaş'ın dosyasını bugüne kadar aynı gün başvurduğu halde ele almamıştır. Kimdir bunun müsebbibi Erdoğan'ın kendisidir.

    HESAP SORACAĞIZ TEHDİDİ
    Kürtlerde, Türkiye'nin demokratları bunu çok iyi biliyor . İşte tam da bu nedenle hesap soracağız. Bütün bu adaletsizliklere hesap soracağız. Kayyum siyasetinden dolayı hesap soracağız. Gezi davasında yargılanan dostlarımız için hesap soracağız. Enis abi için hesap soracağız. Avukat dostlarımız için hesap soracağız. O nedenle 14 Mayıs bizim acımızdan bir yıl dönümüdür aslında.

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    CIA KOD 705 KİR, KARANLIK, REZALET! SEZGİN TANRIKULU DOSYASINI AÇTIK
    Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu'nun skandalları saymakla bitmiyor.



    PKK'NIN YALANINA SARILDI
    Tanrıkulu son olarak terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurmuştu.

    Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırmıştı.



    TERÖRİSTE 'AH'LAR 'VAH'LAR ÇEKTİ
    CHP'nin HDPKK komiseri olarak bilinen, CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Tanrıkulu, geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmişti. Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.

    Sezgin Tanrıkulu ismi, SİHA düşmanlığıyla da ön plana çıkıyor...

    CHP'nin tartışmaların odağındaki ismi, iktidara geldikleri vakit ilk iş Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti. Bu seviyesiz tutum toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken akıllara daha evvelden de SİHA'ları hedef alan Tanrıkulu'nun hadsiz sözleri geldi.



    TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ
    SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul vekili, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim" ifadelerini kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.



        CIA AJANI
        Sezgin Tanrıkulu aynı zamanda bir CIA ajanı...

        CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Wikileaks'in ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde TR 705 kod adı verilen bir ajan olduğu ve CIA'nin güvenilir haber kaynağı olarak tanımlandığı ortaya çıktı.



        Bir dönem terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı konuşulanlar arasında...

        Tanrıkulu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarla görüştürülmemesini eleştirmiş, "Uzaya uydu göndereceksiniz, dünyanın en büyük ordusuna sahip olacaksınız, Gemlik'ten İmralı'ya bir koster gönderemeyeceksiniz." diye konuşmuştu.

        TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET
        Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

        Tanrıkulu, HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.



        CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy göstermişti.


        BAHÇELİ'NİN BÖLÜCÜ KEBAPÇILAR SÖYLEMİ VE SEZGİN TANRIKULU...
        Tüm bu gelişmeler dikkat alındığında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söylemi bir kez daha önem kazanıyor.

        Terörle mücadeleden rahatsız olan, CHP'nin HDPKK komiseriymiş gibi davranıp SİHA'lara dil uzatan Tanrıkulu'nun Beyoğlu'nda Kevok Ocakbaşı, İstiklal Caddesi'ndeki Hazzo Pulo Pasajı'nda Yirmibir Kebap isimlerini taşıyan işletmeleri bulunuyor.

        Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söyleminin adresi böylelikle gün yüzüne çıkıyor.



        PKK PAÇAVRASI ÖNÜNDE KONSER VEREN AYNUR DOĞAN'A DESTEK
        Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almıştı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katılmıştı.



        ERMENİ SOYKIRIMINI SAVUNUYOR
        Bölücü kebapçı lakaplı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sözde Ermeni soykırımını savunanlar arasında.

        Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.

            BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
            Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımıyla ilgili skandal ifadeler paylaşan Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmıştı.

            DEMİRTAŞ, KAVALA, KOZAĞAÇLI...
            Sezgin Tanrıkulu, terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolleri sebebiyle tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyarete gitmişti.

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            Haberler Güncel Selahattin Demirtaş'ın ardından HDPKK komiseri SİHA Sezgin de tehdit savurdu: Hesap soracağız
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