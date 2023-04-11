"Öcalan'a özgürlük" ve "özerklik" gibi bölücü vaatler sonrası CHP vites yükseltti! HDPKK komiseri SİHA Sezgin'den Kandil ile müzakere sözü

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
Bir yandan da CHP'nin HDPKK komiseri Sezgin Tanrıkulu'nun bölücülerle olan flörtü hız kazandı.
Geride bıraktığımız günlerde kıyılan resmi ittifak nikahı sonrası HDP'liler Öcalan'a özgürlük ve özerlik taleplerini yüksek perdeden dillendirmeye başlamış, CHP'li Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile yan yana saf tutmuştu.
"PKK'YA SİLAH BIRAKTIRACAĞIZ"
HDP ve PKK'ya yönelik sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında terör örgütüne silah bıraktıracaklarını öne sürdü.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sessiz kalan, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, "Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz" dedi.
Tanrıkulu sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz, parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Meclis'te olacak, adım adım atacağız, bu parlamentonun çözüm odağı olacağını herkes görecek ve örgüt olmayacak. Türkiye'nin Kürtlerin hayatında silah olmayacak."