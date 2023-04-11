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    • 11.04.2023 20:53
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    • 11.04.2023 21:14
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    "Öcalan'a özgürlük" ve "özerklik" gibi bölücü vaatler sonrası CHP vites yükseltti! HDPKK komiseri SİHA Sezgin'den Kandil ile müzakere sözü

    Önce "yerel özerklik" vaatleri sıralandı, sonra "Öcalan'a özgürlük" böğürtüleri yükseldi... 6 benzemezin HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifak sonrası CHP vites yükseltti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütü ile müzakere masasına oturacaklarını duyurdu. Tanrıkulu, "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak artık. Diyalogla çözeceğiz" ifadelerini kullandı. CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Sezgin Tanrıkulu'nun halkın sinir uçlarıyla oynayan her olayda parmağının bulunması ise manidar. Takvim.com.tr, bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren Sezgin Tanrıkulu dosyasını açtı. İşte CIA kod TR 705'in kirli, karanlık ve rezil sicili...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bölücülük tam gaz! CHP’den PKK ile müzakere vaadi

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

    Bir yandan da CHP'nin HDPKK komiseri Sezgin Tanrıkulu'nun bölücülerle olan flörtü hız kazandı.

    Geride bıraktığımız günlerde kıyılan resmi ittifak nikahı sonrası HDP'liler Öcalan'a özgürlük ve özerlik taleplerini yüksek perdeden dillendirmeye başlamış, CHP'li Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile yan yana saf tutmuştu.




    "PKK'YA SİLAH BIRAKTIRACAĞIZ"
    HDP ve PKK'ya yönelik sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında terör örgütüne silah bıraktıracaklarını öne sürdü.

    Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sessiz kalan, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, "Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz" dedi.

    Tanrıkulu sözlerinin devamında şunları söyledi:

    "Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz, parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Meclis'te olacak, adım adım atacağız, bu parlamentonun çözüm odağı olacağını herkes görecek ve örgüt olmayacak. Türkiye'nin Kürtlerin hayatında silah olmayacak."



        CIA KOD 705 KİR, KARANLIK, REZALET! SEZGİN TANRIKULU DOSYASINI AÇTIK
        Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun skandalları saymakla bitmiyor.



        PKK'NIN YALANINA SARILDI
        Tanrıkulu son olarak terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurmuştu.

        Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırmıştı.



        TERÖRİSTE 'AH'LAR 'VAH'LAR ÇEKTİ
        CHP'nin HDPKK komiseri olarak bilinen, CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Tanrıkulu, geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmişti. Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.

        Sezgin Tanrıkulu ismi, SİHA düşmanlığıyla da ön plana çıkıyor...

        CHP'nin tartışmaların odağındaki ismi, iktidara geldikleri vakit ilk iş Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti. Bu seviyesiz tutum toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken akıllara daha evvelden de SİHA'ları hedef alan Tanrıkulu'nun hadsiz sözleri geldi.



        TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ
        SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul vekili, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim" ifadelerini kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.



        CIA AJANI
        Sezgin Tanrıkulu aynı zamanda bir CIA ajanı...

        CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Wikileaks'in ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde TR 705 kod adı verilen bir ajan olduğu ve CIA'nin güvenilir haber kaynağı olarak tanımlandığı ortaya çıktı.



        Bir dönem terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı konuşulanlar arasında...

        Tanrıkulu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarla görüştürülmemesini eleştirmiş, "Uzaya uydu göndereceksiniz, dünyanın en büyük ordusuna sahip olacaksınız, Gemlik'ten İmralı'ya bir koster gönderemeyeceksiniz." diye konuşmuştu.

        TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET
        Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

            Tanrıkulu, HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.



            CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy göstermişti.


            BAHÇELİ'NİN BÖLÜCÜ KEBAPÇILAR SÖYLEMİ VE SEZGİN TANRIKULU...
            Tüm bu gelişmeler dikkat alındığında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söylemi bir kez daha önem kazanıyor.

            Terörle mücadeleden rahatsız olan, CHP'nin HDPKK komiseriymiş gibi davranıp SİHA'lara dil uzatan Tanrıkulu'nun Beyoğlu'nda Kevok Ocakbaşı, İstiklal Caddesi'ndeki Hazzo Pulo Pasajı'nda Yirmibir Kebap isimlerini taşıyan işletmeleri bulunuyor.

            Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söyleminin adresi böylelikle gün yüzüne çıkıyor.



            PKK PAÇAVRASI ÖNÜNDE KONSER VEREN AYNUR DOĞAN'A DESTEK
            Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almıştı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katılmıştı.



            ERMENİ SOYKIRIMINI SAVUNUYOR
            Bölücü kebapçı lakaplı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sözde Ermeni soykırımını savunanlar arasında.

            Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.


            BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
            Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımıyla ilgili skandal ifadeler paylaşan Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmıştı.

            DEMİRTAŞ, KAVALA, KOZAĞAÇLI...
            Sezgin Tanrıkulu, terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolleri sebebiyle tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyarete gitmişti.
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            Haberler Güncel "Öcalan'a özgürlük" ve "özerklik" gibi bölücü vaatler sonrası CHP vites yükseltti! HDPKK komiseri SİHA Sezgin'den Kandil ile müzakere sözü
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