TSK'ya iftira atmıştı! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na fezleke

Terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alarak ortaya attığı 'Kimyasal Silah' iftirasını TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile birlikte CHP'li Sezgin Tanrıkulu da dillendirmişti.
Tanrıkulu sosyal medyadan yaptığı açıklamada PKK'nın iftiralarını dayanak göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sunacağını söylemişti.
"MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERECEĞİM"
Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." şeklinde TSK'yı hedef alan ifadeler kullandı.
SEZGİN TANRIKULU HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
Paylaşımın, terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilen fezlekede, Tanrıkulu'nun 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediğini kaydedildi.
SEZGİN TANRIKULU'NUN SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Hakkında fezleke hazırlanan Sezgin Tanrıkulu'nun tek skandalı TSK'ya kimyasal silah iftirası değil!
İşte, Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun skandallarından öne çıkanlar...
PKK'NIN YALANINA SARILDI
Tanrıkulu son olarak terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurdu.
Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırdı.