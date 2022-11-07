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    • Güncel
    • 07.11.2022 16:21
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    • 07.11.2022 16:50
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    TSK'ya iftira atmıştı! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na fezleke

    Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na fezleke!

    Terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alarak ortaya attığı 'Kimyasal Silah' iftirasını TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile birlikte CHP'li Sezgin Tanrıkulu da dillendirmişti.

    Tanrıkulu sosyal medyadan yaptığı açıklamada PKK'nın iftiralarını dayanak göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sunacağını söylemişti.

    "MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERECEĞİM"
    Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." şeklinde TSK'yı hedef alan ifadeler kullandı.

    SEZGİN TANRIKULU HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
    Paylaşımın, terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilen fezlekede, Tanrıkulu'nun 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediğini kaydedildi.

    SEZGİN TANRIKULU'NUN SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
    Hakkında fezleke hazırlanan Sezgin Tanrıkulu'nun tek skandalı TSK'ya kimyasal silah iftirası değil!

    İşte, Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun skandallarından öne çıkanlar...



    PKK'NIN YALANINA SARILDI
    Tanrıkulu son olarak terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurdu.

    Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırdı.



        TERÖRİSTE 'AH'LAR 'VAH'LAR ÇEKTİ
        CHP'nin HDPKK komiseri olarak bilinen, CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Tanrıkulu, geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmişti. Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.


        Sezgin Tanrıkulu ismi, SİHA düşmanlığıyla da ön plana çıkıyor...

        CHP'nin tartışmaların odağındaki ismi, iktidara geldikleri vakit ilk iş Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti. Bu seviyesiz tutum toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken akıllara daha evvelden de SİHA'ları hedef alan Tanrıkulu'nun hadsiz sözleri geldi.



        TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ
        SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul vekili, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim" ifadelerini kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.


        CIA SEZGİN'E GÜVENİYOR!

        CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Wikileaks'in ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde TR 705 kod adı verilen bir ajan olduğu ve CIA'nin güvenilir haber kaynağı olarak tanımlandığı ortaya çıktı.



            Bir dönem terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı konuşulanlar arasında...

            Tanrıkulu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarla görüştürülmemesini eleştirmiş, "Uzaya uydu göndereceksiniz, dünyanın en büyük ordusuna sahip olacaksınız, Gemlik'ten İmralı'ya bir koster gönderemeyeceksiniz." diye konuşmuştu.



            TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET
            Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

            Tanrıkulu, HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.



            CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy göstermişti.


                BAHÇELİ'NİN BÖLÜCÜ KEBAPÇILAR SÖYLEMİ VE SEZGİN TANRIKULU...
                Tüm bu gelişmeler dikkat alındığında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söylemi bir kez daha önem kazanıyor.

                Terörle mücadeleden rahatsız olan, CHP'nin HDPKK komiseriymiş gibi davranıp SİHA'lara dil uzatan Tanrıkulu'nun Beyoğlu'nda Kevok Ocakbaşı, İstiklal Caddesi'ndeki Hazzo Pulo Pasajı'nda Yirmibir Kebap isimlerini taşıyan işletmeleri bulunuyor.

                Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söyleminin adresi böylelikle gün yüzüne çıkıyor.



                PKK PAÇAVRASI ÖNÜNDE KONSER VEREN AYNUR DOĞAN'A DESTEK
                Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almıştı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katılmıştı.



                ERMENİ SOYKIRIMINI SAVUNUYOR
                Bölücü kebapçı lakaplı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sözde Ermeni soykırımını savunanlar arasında.

                Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.

                BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
                Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımıyla ilgili skandal ifadeler paylaşan Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmıştı.


                DEMİRTAŞ, KAVALA, KOZAĞAÇLI ZİYARETİ
                Sezgin Tanrıkulu, terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolleri sebebiyle tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyarete gitmişti.

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