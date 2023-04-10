Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunanistan’ı titretti! Manşetlerde dikkat çeken Hürkuş detayı: Ege’de motorları ısıttılar

Yunan basını Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu gündemine taşıdı. Türk filosunun artık k insansız hava araçları, taarruz helikopterleri, tanklar, zırhlı amfibi araçlar taşıyacak ve çıkarma operasyonları gerçekleştirebilecek bir uçak gemisine sahip olduğunu okuyucularına duyurdular.