Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunanistan’ı titretti! Manşetlerde dikkat çeken Hürkuş detayı: Ege’de motorları ısıttılar
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Yunanistan'ın gündeminde geniş yankı buldu. Yunan basını TB3 ve Kızılelma'nın gemiden kalkış iniş yapabileceğini yazarken "Türkler Ege için motorları ısıtıyor" ifadeleri kullanıldı.
10.04.2023 17:21 - Son Güncelleme: 10.04.2023 17:21
Yunan basını Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu gündemine taşıdı. Türk filosunun artık k insansız hava araçları, taarruz helikopterleri, tanklar, zırhlı amfibi araçlar taşıyacak ve çıkarma operasyonları gerçekleştirebilecek bir uçak gemisine sahip olduğunu okuyucularına duyurdular.
Pentapostagma TCG Anadolu'yu dün Başkan Erdoğan'ın Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde yaptığı konuşmasıyla gündemine taşıdı.
HÜRKUŞ'un TCG Anadolu'ya dokun-kalk-in simülasyonu gerçekleştirerek Ege için motorları ısıttığını yazdı. "Türkler, TCG Anadolu'yu yakın hava desteği kabiliyetine sahip HÜRKUŞ uçakları ile donatmayı düşünüyor." denildi.