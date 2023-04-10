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Haberler Dünya Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunanistan’ı titretti! Manşetlerde dikkat çeken Hürkuş detayı: Ege’de motorları ısıttılar

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunanistan’ı titretti! Manşetlerde dikkat çeken Hürkuş detayı: Ege’de motorları ısıttılar

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Yunanistan'ın gündeminde geniş yankı buldu. Yunan basını TB3 ve Kızılelma'nın gemiden kalkış iniş yapabileceğini yazarken "Türkler Ege için motorları ısıtıyor" ifadeleri kullanıldı.

takvim.com.tr
10.04.2023 17:21 - Son Güncelleme: 10.04.2023 17:21
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunanistan’ı titretti! Manşetlerde dikkat çeken Hürkuş detayı: Ege’de motorları ısıttılar

Yunan basını Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu gündemine taşıdı. Türk filosunun artık k insansız hava araçları, taarruz helikopterleri, tanklar, zırhlı amfibi araçlar taşıyacak ve çıkarma operasyonları gerçekleştirebilecek bir uçak gemisine sahip olduğunu okuyucularına duyurdular.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunanistan’ı titretti! Manşetlerde dikkat çeken Hürkuş detayı: Ege’de motorları ısıttılar

Pentapostagma TCG Anadolu'yu dün Başkan Erdoğan'ın Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde yaptığı konuşmasıyla gündemine taşıdı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunanistan’ı titretti! Manşetlerde dikkat çeken Hürkuş detayı: Ege’de motorları ısıttılar

Başkan Erdoğan'ın "Pazartesi günü inşallah uçak gemimiz TCG Anadolu'yu devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunanistan’ı titretti! Manşetlerde dikkat çeken Hürkuş detayı: Ege’de motorları ısıttılar

HÜRKUŞ'un TCG Anadolu'ya dokun-kalk-in simülasyonu gerçekleştirerek Ege için motorları ısıttığını yazdı. "Türkler, TCG Anadolu'yu yakın hava desteği kabiliyetine sahip HÜRKUŞ uçakları ile donatmayı düşünüyor." denildi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunanistan’ı titretti! Manşetlerde dikkat çeken Hürkuş detayı: Ege’de motorları ısıttılar

Pentapostagma'da yer alan bir diğer haberde ise, 'Türkler Ege için motorları ısıtıyor' ifadeleri kullanıldı.

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