Bakan Varank ve Başkan Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya arasında gülümseten Togg diyaloğu: Bay Kemal'e olay gönderme





"BAY KEMAL ZOOM'A BURADAN MI BAĞLANIYOR?"

Muhammed Nur Nahya,Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor" sorusu üzerine güldüren diyaloglar yaşandı.

Nahya'nın Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek, "Biz buraya kamerayı koyduk, Bay Kemal zoom toplantısına bağlanabilir" sözlerine Bakan Varan şu sözlerle yanıt verdi:

"Biliyorsun Bay Kemal diyor ki 'Türkiye teknoloji görsün diye Jeremy Rifkin'i biz uzaktan Türkiye'ye bağladık'. Zoom toplantısı yapmış .Yani teknolojinin geldiği son nokta olarak zoom toplantısını biliyor. Biz de o istifade etsin diye buraya bu kamerayı koyduk, bu kameradan zoom toplantısına bağlanabilir. Görüyor musun, nasıl yüksek teknoloji."