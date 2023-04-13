Bakan Varank ve Başkan Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya arasında gülümseten Togg diyaloğu: Bay Kemal'e olay gönderme

Türkiye'nin yeni gurur kaynağı Togg, yollara çıkarken çoğu bakan tarafından da makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.
Bu nedenle sokakta bakanların araçlarını gören vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterirken kimi fotoğraf çektirdi kimiyse meraklı gözlerle Togg'u inceledi.
BAKAN VARANK İLE BİRLİKTE TOGG'U İNCELEDİ
Togg'u makam aracı olarak kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın sesini taklit etmesiyle tanınan Muhammed Nur Nahya ile bir araya geldi.
Sosyal medyada fenomen olan Muhammed Nur Nahya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Togg'u inceledi. İkili arasında yaşanan diyalog gülüşmelere neden olurken özellikle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaşanan konuşma izleyenleri gülümsetti.
"BAY KEMAL ZOOM'A BURADAN MI BAĞLANIYOR?"
Muhammed Nur Nahya,Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor" sorusu üzerine güldüren diyaloglar yaşandı.
Nahya'nın Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek, "Biz buraya kamerayı koyduk, Bay Kemal zoom toplantısına bağlanabilir" sözlerine Bakan Varan şu sözlerle yanıt verdi:
"Biliyorsun Bay Kemal diyor ki 'Türkiye teknoloji görsün diye Jeremy Rifkin'i biz uzaktan Türkiye'ye bağladık'. Zoom toplantısı yapmış .Yani teknolojinin geldiği son nokta olarak zoom toplantısını biliyor. Biz de o istifade etsin diye buraya bu kamerayı koyduk, bu kameradan zoom toplantısına bağlanabilir. Görüyor musun, nasıl yüksek teknoloji."