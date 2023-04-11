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    • Haberler
    • 11.04.2023 20:23
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    • 11.04.2023 20:47
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    Halk TV'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Düşman gibi konuştular: 2 bomba ile batırırlar

    Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. Türkiye'nin gurur projelerinden olan TCG Anadolu, uluslararası kamuoyunun da takdirini kazandı. Ancak takoz muhalefetin, medyadaki temsilcileri bir kez daha milli ve yerli bir projeye nefretini kustu. CHP tarafından fonlanan Halk TV sunucularından Ayşenur Arslan, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA’yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35’e mi?" derken Orhan Bursalı da TCG Anadolu'nun yukarıdan 2 bomba ile batırılabileceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Halk TV’de TCG Anadolu hazımsızlığı!

    Dünyanın ilk, silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk donanmasının gücüne güç katacak TCG Anadolu, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerken, fondaş Halk Tv'deki hazımsızlık pes dedirtti.

    "KİME NASIL KAFA TUTACAKSINIZ?"
    Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini öne sürerek, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" dedi.

    "YUKARIDAN 2 BOMBAYLA"
    Arslan'ın sözlerine destek veren Orhan Bursalı ise "Yukarıdan 2 bombayla… Neyse bu konulara girmek zor" diyerek TCG Anadolu'nun 2 bombayla batıralabileceğini dile getirdi.

    Sözlerini sürdüren Bursalı, "SİHA yapıyoruz, İHA yapıyoruz. Övündükleri şey hep savaş araçları. Elinde kalan sadece savunma alanındaki yatırımlar. Bunların temeli de 1990'larda atıldı." şeklinde konuştu.

        TCG ANADOLU DÜNYA BASININDA
        Dünyada savaş konseptini bile değiştiren SİHA'larla entegre şekilde hazırlanan ilk gemi olan TCG Anadolu ezberleri bozan özelliklere sahip. Bugün, TCG Anadolu ile ilgili gelişmeler dünya medyasında geniş şekilde yer aldı.

        Reuters, "Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, drone yeteneklerini gözler önüne seriyor" başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti.

        Middle East Eye ise, "TCG Anadolu: Türkiye, dünyanın ilk 'drone gemisi' olan en büyük savaş gemisini denize indirdi" başlıklı haberinde bu geminin dünyada bir ilk olduğuna vurgu yaptı.

            The National News, "Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, çoğunluğu silahlı İHA'lardan oluşan filosunu taşıyacak" başlıklı haberinde geminin birimlerini ve görevlerini ayrıntılı bir biçimde saydı.

            Yunan gazetesi Kathimerini Başkan Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun 'bölgedeki lider güç konumunu doğruladığını söylediğine' dikkat çekti.

            Dünyanın ilk, silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk donanmasının gücüne güç katacak TCG Anadolu, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerken, fondaş Halk Tv'deki hazımsızlık pes dedirtti.

            ÜSTÜN ÖZELLİKLERİYLE BİR İLK
            TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı.

            TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede, 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.

                Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan sadece 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.

                TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca, gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürjet Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

                TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

                231 METRE UZUNLUĞA VE 32 METRE GENİŞLİĞE SAHİP
                Gemi, gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.

                TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

                    Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

                    Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1.223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

                    Sözleşme tarihi 1 Haziran 2015 olan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi'nde sac kesim başlangıcı 30 Nisan 2016'da yapılmıştı. İlk blok kızağın 5 Şubat 2018'de yapıldığı projenin denize inişi 4 Mayıs 2019'da, geçici kabulü 14 Aralık 2022'de, geçici teslimi ise 21 Ocak 2023'te gerçekleştirilmişti.

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                    Haberler Haberler Halk TV'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Düşman gibi konuştular: 2 bomba ile batırırlar
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