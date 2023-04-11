Halk TV'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Düşman gibi konuştular: 2 bomba ile batırırlar

Dünyanın ilk, silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk donanmasının gücüne güç katacak TCG Anadolu, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerken, fondaş Halk Tv'deki hazımsızlık pes dedirtti.
"KİME NASIL KAFA TUTACAKSINIZ?"
Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini öne sürerek, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" dedi.
"YUKARIDAN 2 BOMBAYLA"
Arslan'ın sözlerine destek veren Orhan Bursalı ise "Yukarıdan 2 bombayla… Neyse bu konulara girmek zor" diyerek TCG Anadolu'nun 2 bombayla batıralabileceğini dile getirdi.
Sözlerini sürdüren Bursalı, "SİHA yapıyoruz, İHA yapıyoruz. Övündükleri şey hep savaş araçları. Elinde kalan sadece savunma alanındaki yatırımlar. Bunların temeli de 1990'larda atıldı." şeklinde konuştu.