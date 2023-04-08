Dolar tahtı sallanıyor! ABD'nin 14 Mayıs planı: Kullanışlı koalisyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek adına hizalanan 7'li koalisyona uluslararası desteğin başında ABD var. Joe Biden'ın, "muhalefeti destekleme" planına seçimlere yaklaşırken büyükelçi aracılığıyla açık destek geldi. Küresel düzeyde Çin arabuluculuğunda bir araya gelen Suudi Arabistan-İran birlikteliği, pandemi, enflasyon ve faiz sarmalına dolanan Amerikan ekonomisi nedeniyle doların değerini yitirmesi ABD'yi yeni bir çıkışa muhtaç ediyor.
"Biz kazanırsak Türkiye'ye döviz akacak" diyen muhalefet bu noktada ABD için kullanışlı bir aparat konumunda.
DÜNYA POLİSİ ABD
Yaşanan son ekonomik ve siyasi gelişmelerin ABD ekonomisini derinden sarstığını vurgulayan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, doların itibarını koruma isteyen ABD'nin yeni planını köşesine taşıdı.
Altınok'un "ABD'nin Erdoğan'ın yerine kullanışlı bir koalisyonun işbaşına gelmesi" planını kaleme aldığı yazısından önemli bölümler şu şekilde:
"İkinci Dünya Savaşı sonrası dizginleri eline alan ABD, gücünü doların rezerv para olmasına borçlu.
Enflasyon kaygısı olmaksızın, sadece kâğıt, mürekkep maliyetine, her ülkede geçen, hatta tercih edilen para basıyor.
Dünya üzerinde hiçbir paraya nasip olmayan bu egemenliği korumak için de en son teknolojiyle donatılmış ordusunu dünya polisi olarak kullanıyor.
Uçak gemileri, aralarındaki petrol, gaz vs. alışverişlerinde dolar dışında bir para kullanmaya meyledebilecek devletlere gözdağı vermek için denizlerde cirit atıyor.
Ne var ki taşıma suyu olduğumuz değirmen yavaşlamaya başladı.
ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU
Önce, Trump'ı devirmek için kullandıkları pandemi kapanı kendi ayaklarına dolandı. Tek bildikleri çözüme, para basma işine yüklendiler. Küresel bir durağanlığa sebep oldular.
Afganistan'dan çekilme acemiliği de Körfez'de otorite boşluğu yarattı. 1970'lerin başından beri çalışan petro-dolar dayatması kırıldı.
Kimler kimlerle... Düşünün Suudiler bile Çin'le yakınlaşıp yuan üzerinden ticaret yapmak için anlaşıyor!
Tek kutuplu dünya, çok kutupluluğa doğru hızla evriliyor.
CEPHENİN GENİŞLETİLMESİ LAZIM
2024 seçimleri öncesi utanç verici yargı komplolarıyla engellenmeye çalışılan eski ABD Başkanı Trump'ın "Rusya, Çin'le birleşti. Suudi Arabistan, İran'la birleşti. Para birimimiz çöküşte. Yakında dünyanın para rezervi olmayacak. Ekonomimiz çatırdıyor" uyarısı boşuna değil yani.
ABD, tarihi boyunca egemenlik mekanizmasındaki bu tür tıkanmaları hep savaşla aştı.
Şimdi de NATO'nun genişlemesi projesine Putin'i tahrik edecek bir azimle yükleniyor. Ama Ukrayna kesmiyor, cephenin genişletilmesi lazım.