Dolar tahtı sallanıyor! ABD'nin 14 Mayıs planı: Kullanışlı koalisyon

Enflasyon kaygısı olmaksızın, sadece kâğıt, mürekkep maliyetine, her ülkede geçen, hatta tercih edilen para basıyor.

Dünya üzerinde hiçbir paraya nasip olmayan bu egemenliği korumak için de en son teknolojiyle donatılmış ordusunu dünya polisi olarak kullanıyor.

Uçak gemileri, aralarındaki petrol, gaz vs. alışverişlerinde dolar dışında bir para kullanmaya meyledebilecek devletlere gözdağı vermek için denizlerde cirit atıyor.

Ne var ki taşıma suyu olduğumuz değirmen yavaşlamaya başladı.

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU

Önce, Trump'ı devirmek için kullandıkları pandemi kapanı kendi ayaklarına dolandı. Tek bildikleri çözüme, para basma işine yüklendiler. Küresel bir durağanlığa sebep oldular.

Afganistan'dan çekilme acemiliği de Körfez'de otorite boşluğu yarattı. 1970'lerin başından beri çalışan petro-dolar dayatması kırıldı.

Kimler kimlerle... Düşünün Suudiler bile Çin'le yakınlaşıp yuan üzerinden ticaret yapmak için anlaşıyor!

Tek kutuplu dünya, çok kutupluluğa doğru hızla evriliyor.