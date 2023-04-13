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    • 14.04.2023 01:15
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    • 14.04.2023 01:30
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    Fark var! Bir tarafta gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer yanda İstanbul'dan bi' haber CHP...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'den 70'e toplumun her kesimiyle kucaklaşmaya, gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Erdoğan son olarak Beykoz'da yaşayan Oflu Zekeriya ve ailesinin kendisiyle görüşme talebini kırmadı. Gecenin 23.59'unda Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın aracılığıyla aileyle görüştü. Tam da bu noktada önemli bir fark dikkkatlerden kaçmadı. Bir tarafta gecenin bir vakti İstanbul'a bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer tarafta İstanbul'dan bi'haber olan CHP yönetimi... Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Erdoğan ve Oflu Zekeriya’dan yürek ısıtan sohbet

    Türkiye 30 gün sonra sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı'nın adayı milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'den 70'e toplumun her kesimiyle kucaklaşmaya, gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

    Bu durumun son örneği İstanbul'un Beykoz ilçesinde kayıtlara geçti.




    "ÇOK ÇOK GAYRET İNŞALLAH"
    Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Baklacı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyarette Oflu Zekeriya ve ailesinin Başkan Erdoğan ile konuşma talebini kırmayarak Başkan Erdoğan'ı aradı.



    Oflu Zekeriya, "Başarılar Başkanım. Selamun Aleyküm" dedi. Başkan Erdoğan da "Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok çok gayret inşallah. Artık bak 1 ay kaldı" yanıtını verdi.

    Yürek ısıtan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.




    İSTANBUL'A BİR TELEFON KADAR YAKIN OLAN ERDOĞAN, İSTANBUL'DAN Bİ'HABER OLAN CHP...
    Gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın Başkan Recep Tayyip Erdoğan örneği somut bir şekilde karşımıza çıkarken, İstanbul'dan bi'haber olan CHP yönetimi dikkatlerden kaçmıyor.



        İSTANBULLU 'EKREMZEDE' OLDU
        Önce aday olmak için Meral Akşener'le birlikte türlü senaryolar yazan ardından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na razı edilen Ekrem İmamoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda şehir şehir gezerek İstanbul'a hizmet bir kenara bırakmış vaziyette.

        Megakentte çözülemeyen sorunlar katlanarak büyürken CHP yönetimi algı ve PR temelli belediyecilik anlayışı güdüyor.

        Tam da bu noktada milletin derdiyle dertlenen AK Parti ile, milleti belediyecilikten mahrum bırakan CHP'in farkı ortaya çıkıyor.
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        Emlak Konut
        Haberler Güncel Fark var! Bir tarafta gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer yanda İstanbul'dan bi' haber CHP...
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