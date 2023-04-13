Fark var! Bir tarafta gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer yanda İstanbul'dan bi' haber CHP...







"ÇOK ÇOK GAYRET İNŞALLAH"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Baklacı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyarette Oflu Zekeriya ve ailesinin Başkan Erdoğan ile konuşma talebini kırmayarak Başkan Erdoğan'ı aradı.

Oflu Zekeriya, "Başarılar Başkanım. Selamun Aleyküm" dedi. Başkan Erdoğan da "Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok çok gayret inşallah. Artık bak 1 ay kaldı" yanıtını verdi.Yürek ısıtan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.