Fark var! Bir tarafta gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer yanda İstanbul'dan bi' haber CHP...

Türkiye 30 gün sonra sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı'nın adayı milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'den 70'e toplumun her kesimiyle kucaklaşmaya, gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.
Bu durumun son örneği İstanbul'un Beykoz ilçesinde kayıtlara geçti.
"ÇOK ÇOK GAYRET İNŞALLAH"
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Baklacı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyarette Oflu Zekeriya ve ailesinin Başkan Erdoğan ile konuşma talebini kırmayarak Başkan Erdoğan'ı aradı.
Oflu Zekeriya, "Başarılar Başkanım. Selamun Aleyküm" dedi. Başkan Erdoğan da "Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok çok gayret inşallah. Artık bak 1 ay kaldı" yanıtını verdi.
Yürek ısıtan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
İSTANBUL'A BİR TELEFON KADAR YAKIN OLAN ERDOĞAN, İSTANBUL'DAN Bİ'HABER OLAN CHP...
Gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın Başkan Recep Tayyip Erdoğan örneği somut bir şekilde karşımıza çıkarken, İstanbul'dan bi'haber olan CHP yönetimi dikkatlerden kaçmıyor.