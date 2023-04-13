Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi

Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim-Öğretim Dönemi ara tatili süresince denk gelmesi dolayısıyla karayollarında yoğun trafik tedbirleri alınacağı, bu tedbirlerin 14 Nisan'da başlayacağı ve 24 Nisan'a kadar süreceği ifade edildi. Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
2 BİN 626 SAAT HAVADAN DENETİMLE TRAFİK GÜVENLİĞİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLACAK
Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 dron ile 2 bin 626 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek. Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van illerinde yoğunlaşacak.
99 BİN 245 TRAFİK PERSONELİ GÖREV ALACAK
Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında günlük 7 bin 329 trafik ekip/tim, 14 bin 178 trafik personeli olmak üzere toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak. Ayrıca 36 polis/jandarma Başmüfettişi, 6 Denetleme Başkanlığı Denetleme Grup Başkanlığı Üyesi güzergâhlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ekip ve personel tarafından alınan tedbirleri yerinde denetlemek üzere görevlendirilecek. Merkez Teşkilatı Güzergâh Denetimleri, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan 15 ekip ile sağlanacak. 44 personelden oluşan 15 ekip farklı güzergâhlardaki trafik ekip ve personelini denetlemek üzere görev alacak. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak görevlendirilen 514 personel ise 1.028 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek.