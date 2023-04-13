Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi

YOLCU OTOBÜS ŞOFÖRLERİ UYKUSUZ OLMALARI HALİNDE ARAÇ DIŞINA DAVET EDİLECEK

Yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arasında, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla arttığından bahisle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak.

Ayrıca, otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek yolcular "otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları", şoförler ise "taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları" konularında bilgilendirilecek.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.