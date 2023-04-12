7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Sınırlarımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e Adalet Bakanlığı

CHP'Lİ MUHARREM ERKEK'İN SKANDAL AÇIKLAMASI GÜNDEME GELDİ

Erkek "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Biz yalnızca bölgemizde değil, Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız.

Türkiye olarak buna örnek olmak zorundayız. Öncülük yapmak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.