7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Sınırlarımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e Adalet Bakanlığı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Çanakkale'de açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile milletvekili adayları davet edildi.
BALIKESİR VE ÇANAKKALE'YE BAKANLIK SÖZÜ
Kılıçdaroğlu, Erkek ve Akın'ın kürsüye geldiği anda "Unutmayın, Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık için işaret ettiği Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelmişti.