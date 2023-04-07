THKP-C'li teröristbaşı Mihraç Ural'dan 6+1'li koalisyona açık destek: Erdoğan'ın yıkılması için birleştik... Yeşil Sol mesajı!

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gizli ortak HDPKK ile de açık temaslar kurmasının ardından teröristlerden destek yağmaya başladı.
HDPKK'DAN DESTEK KANDİL'DEN MESAJLAR!
Pazarlıklar sonrası gerçekleşen Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla eş zamanlı olarak HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar, Pervin Buldan ve tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'dan peş peşe tebrik ve destek mesajları gelirken terör örgütü PKK da Kandil'den de destek mesajları yolladı.
KANDİL'DEN YOLUNUZ AÇIK MESAJI
Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Murat Karayılan'a Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Nedim Seven'e kadar terör örgütü PKK'nın tepesindeki kanlı katiller Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak "Yolunuz açık" mesajı verdi.
THKP-C'Lİ TERÖRİSTBAŞI MİHRAÇ URAL DA DESTEK AÇIKLADI!
6+1'li koalisyona destek açıklayan son isim Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural oldu.
"ERDOĞAN'IN YIKILMASI İÇİN MİLLET İTTİFAKI VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ İLE GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRDİK"
Başkan Erdoğan'ı hedef alan terörist Ural HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol'a da açık destek istedi.
Ural kirli ortaklığı şu sözlerle itiraf ederek Kılıçdaroğlu'na ve Yeşil Sol'a destek verdi;
"Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik. Örgütümüz de güçlerini ülke çapında bu seçimler için hazırlamış ve tüm güçleriyle seçim sandıklarına gidişi destekleyecektir.