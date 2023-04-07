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    İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

    Son dakika haberi! Başakşehir'de cumartesi günü gerçekleştirilecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

    Başakşehir'de cumartesi günü gerçekleştirilecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

    TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR BELLİ OLDU
    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

    Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

    Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.

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