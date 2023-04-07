85 milyon özlemine kavuştu! Togg yollara çıktı, vatandaş büyük ilgi gösterdi! İşte bakanların Togg paylaşımı





"TOGG ANLATILMAZ YAŞANIR"

Bakan Nebati, 'Togg anlatılmaz yaşanır' notuyla yaptığı paylaşımda, "Bu muhteşem akıllı cihazın üretilmesi için büyük bir irade koyan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.







"MİLLET ÖZLEMİYLE BULUŞTU"

Diğer bir Togg paylaşımında da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bulundu. Sosyal medya hesabından "Millet, özlemiyle buluştu" diyen Varank, "Söz verdiğimiz gibi, Togg yollarda…" ifadelerini kullandı.