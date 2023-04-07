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    • 08.04.2023 00:11
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    • 08.04.2023 00:36
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    85 milyon özlemine kavuştu! Togg yollara çıktı, vatandaş büyük ilgi gösterdi! İşte bakanların Togg paylaşımı

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobiili Togg yollara çıktı. Bakan Nureddin Nebati ve Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı. Bakan Varank paylaşımında , "Millet özlemiyle buluştu" ifadelerini kullanırken, Bakan Nureddin Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    85 milyon özlemine kavuştu!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli Togg'u teslim aldı.



    "TÜM HAYALLERİ BİRER BİRER GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
    Trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştiren Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



    "Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli Togg otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



    "TOGG ANLATILMAZ YAŞANIR"
    Bakan Nebati, 'Togg anlatılmaz yaşanır' notuyla yaptığı paylaşımda, "Bu muhteşem akıllı cihazın üretilmesi için büyük bir irade koyan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.



    "MİLLET ÖZLEMİYLE BULUŞTU"
    Diğer bir Togg paylaşımında da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bulundu. Sosyal medya hesabından "Millet, özlemiyle buluştu" diyen Varank, "Söz verdiğimiz gibi, Togg yollarda…" ifadelerini kullandı.



        POZ VERENDE VAR EGZOZ ARAYANDA
        Bakan Varank'ın paylaşımnda bulunduğu fotoğraf kareleri büyük beğeni topladı.



        Fotoğraflarda vatandaşarın yoğun ilgisi görülürken, birbirinden renkli kareler ortaya çıktı.

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        Haberler Güncel 85 milyon özlemine kavuştu! Togg yollara çıktı, vatandaş büyük ilgi gösterdi! İşte bakanların Togg paylaşımı
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