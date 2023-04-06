Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek Başkan Erdoğan'a tehdit!

Edirne'deki cezavinden İngiliz gazetesi Financial Times'ın sorularını yanıtlayan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "değişim ve demokrasi için içten bir çaba sarf ettiğini" ifade etti.

"KÜRTLERİN OYLARI SEÇİMİ BELİRLEYECEK"

"Kürtler ortak bir cumhurbaşkanı adayına önem veriyor" diyen Demirtaş, aynı zamanda Kürt seçmenin CHP liderinin kampanyasından umutlu olduğunu ancak kesin bir karar vermeden önce sürecin biraz ilerlemesini bekleyeceklerini söyledi.

Demirtaş, "Kürt seçmenin desteğini almayan bir parti hiçbir zaman iktidara gelmedi. Bu seçimde de Kürtler belirleyici olacak" dedi.