HDP-Kemal Kılıçdaroğlu kirli pazarlığının uluslararası ayağı: Suriye ve Irak'ta terör devletine göz mü yumulacak?

TERÖR DEVLETİNE GÖZ YUMULACAK MI?

Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran, 6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı pazarlık hakkında bir yazıyı köşesine taşıdı. Duran, altılı masanın dış politika ve güvenlik konularındaki muğlak yaklaşımına dikkat çekerken "En azından şu sorunun cevabını bilmeliyiz: ABD ve AB ile uzlaşarak Suriye ve Irak'ta YPG terör devletine göz yumulacak mı?" ifadelerini kullandı.

İşte Duran'ın dikkat çeken yazısı:

14 Mayıs seçimleri tartışmasız, yakın tarihimizin en kritik seçimi. İttifakların ve adayların telaşından, giderek sertleşen söylemlerinden bunu her düzlemde görmek mümkün. Kampanya döneminin son düzlüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasındaki polemikler yükselmeden iki adayın ülkemizin geleceğine dair ne söylediğine ve daha önemlisi neyi muğlak bıraktığına odaklanmak faydalı olacak.

Seçmenin üzerinde kolaylıkla uzlaşacağı konu, Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın adaylarının "14 Mayıs sonrası Türkiye" için çok farklı vizyonlara ve tahayyüllere sahip olduğu. Parti ve adayların beyannameleri bunu anlamak için gerekli ise de yeterli değil. Bence iki adayın hangi parti ve siyasetçilerle güç birliği oluşturduğu muhtemel icraatlarının oturacağı siyasi denklemlerini göstermesi açısından programlardan daha önemli.